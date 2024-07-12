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馬克宏國內政治傷神 旋風出席北約峰會態度低調

中央社華盛頓11日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出席在華府舉行的北約組織（NATO）峰會。美聯社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出席在華府舉行的北約組織（NATO）峰會。美聯社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾說北大西洋公約組織有如「腦死」，但在他解散國會、提前選舉的豪賭導致國內政治癱瘓後，他在國際舞台上可能難以再這麼直言不諱。

路透報導，除了總統拜登競選連任的不確定性，以及對北約持懷疑態度的前總統川普重返白宮的可能性之外，盟國在華府舉行的北約組織（NATO）峰會上紛紛在想，法國未來數年還能在北約發揮多大作用。

一名歐洲聯盟外交官在峰會場邊說：「我們都知道，不管在世界上哪個地方，外交政策都始於國內，若在國內面臨問題，當然也會以某種方式影響在海外的外交政策。」

馬克宏在峰會上對媒體保持低調，但他在記者會上說，他已要盟國安心，表示這些盟國對本月7日結束的法國國會選舉結果感到放心多於憂慮。

法國極右派和極左派都未在這場選舉中贏得多數。馬克宏私下告訴盟國這個結果沒有預期那麼糟糕。

無論極右派或極左派贏得多數，都會對馬克宏的外交政策構成最嚴重的挑戰，因為一般認為這兩派較親近俄羅斯，對北約也較不友善。不過，左翼聯盟在這場選舉中勝出，執政的中間派次之，極右翼的「國民聯盟」（RN）居第3，3者都未拿下多數，目前新政府組成尚不明朗，使得法國陷入不確定性。

馬克宏說：「我向所有夥伴和盟國保證，無論在歐洲、北約和對烏克蘭的支持上，法國都會繼續堅守國際承諾，因為組成國會多數的政治勢力予以支持。」他指的是他所屬「同在」（Ensemble）陣營和中間偏左與中間偏右派議員。

3名歐洲官員說，馬克宏花時間在北約決策機構「北大西洋理事會」（North Atlantic Council）強調自己的理念，重申法國支持烏克蘭。

這與5年前形成鮮明對比，當時他說北約過度關注預算問題而不是發展地緣政治，有如「腦死」，應盡快清醒。

其他北約成員國領袖在公開場合對法國的政治問題輕描淡寫。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）告訴記者：「找到解決辦法並成功應對，取決於政治人物…我抱持信心。」

但峰會上很明顯可以看出法國國會選舉的後續效應。馬克宏是最後一位抵達現場的元首，錯過了北約成立75週年晚宴；他也將這趟行程縮減到36小時，並取消訪問加拿大的計畫。

一名烏克蘭外交官說，對馬克宏和基輔當局來說，法國國會選舉結果已避開「最糟糕的狀況」，「沒錯，他會處處受限，或許無法統治一切，但我們誠心祝福」。

北約 馬克宏 烏克蘭

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