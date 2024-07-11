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日媒民調：最適合擔任自民黨下任總裁 石破茂居冠

中央社東京11日綜合外電報導
日媒最新民調顯示，22.1%受訪者認為自民黨前幹事長石破茂最適合擔任自民黨下任總裁。美聯社
日媒最新民調顯示，22.1%受訪者認為自民黨前幹事長石破茂最適合擔任自民黨下任總裁。美聯社

日媒最新民調顯示，22.1%受訪者認為自民黨前幹事長石破茂最適合擔任自民黨下任總裁；前環境大臣小泉進次郎獲10.9%受訪者支持居次；而前首相菅義偉以5.2%排名第3。

首相岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，岸田若能連任總裁，可說意謂著連任首相。

根據時事通信社今天公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至15.5%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。但岸田日前已在記者會上透露有意爭取連任總裁。

在這份民調中，被問到哪位自民黨國會議員最適合擔任下一任的自民黨總裁，22.1%受訪者支持的石破茂居冠、10.9%受訪者支持的小泉進次郎次之，菅義偉以5.2%排名第3。

時事通信社報導指出，民調中最適合擔任下一任自民黨總裁的前3名人選，都出自黨內「非主流派」。

日前表達有意參選總裁的數位大臣河野太郎，獲5.1%受訪者支持排名第4、經濟安全保障擔當大臣高市早苗以4.0%名列第5，而有意爭取連任的岸田則以3.2%排名第6。

至於外務大臣上川陽子獲3.1%受訪者支持，自民黨現任幹事長茂木敏充與前總務大臣野田聖子分獲1.1%受訪者相挺。

如果只看受訪者中的自民黨支持群眾，石破依舊以獲26.2%受訪者支持居冠、小泉以10.7%次之、河野以9.6%排名第3，岸田則以9.1%排第4名。

這次民調以全日本18歲以上2000人為對象，在7月5日到8日採取個別面訪方式實施，問卷有效回收率為58.4%。

民調 菅義偉 岸田文雄

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