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白俄羅斯攜手中國聯合軍演 波蘭密切關注

中央社華沙10日綜合外電報導

波蘭當局今天表示，正密切關注鄰國白俄羅斯與中國軍隊進行的聯合軍事演習。這場軍演是在白俄的布雷斯特（Brest）附近舉行，此地距離波蘭邊界不到5公里。

法新社報導，白俄羅斯與中國進行的「雄鷹突擊」（Falcon Assault）演習從7月8日展開，預計持續至7月中旬，中國國防部則指出，希望深化跟明斯克當局的合作。

中國和白俄羅斯都是俄羅斯的盟邦，俄國更以白俄作為侵略烏克蘭的跳板；波蘭則是北大西洋公約組織（NATO）的成員國，支援基輔當局。

北約各國領袖正於美國華府召開峰會，並承諾要給予烏克蘭新的軍援以抵禦俄軍侵略。

波蘭國防部今天告訴法新社：「國防部清楚瞭解相關行動被用在散播假情報及宣傳目的等風險。波蘭武裝部隊隨時準備確保國家安全。我們已準備好應對任何可能發生的事。」

中國曾跟白俄羅斯舉行聯合軍演，但這次則是2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭之後，中白兩國的首次演習。

中國國防部表示，「雙方指揮官都說希望藉由這些軍演，兩軍可以互相學習、提升作戰技術且深化合作交流」，但中方並未說明投入多少部隊參與其中。

白俄羅斯當局則宣稱，這次進行的是一場「反恐」訓練演習。

白俄羅斯 國防部 烏克蘭

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