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德國以國安為由 2029年底前移除華為中興5G網路零件

中央社柏林11日綜合外電報導
德國內政部今天表示，基於國安考量，預計最晚2029年底前移除華為和中興通訊兩大中國通訊巨頭在國內5G網路領域使用的零件。美聯社
德國內政部今天表示，基於國安考量，預計最晚2029年底前移除華為和中興通訊兩大中國通訊巨頭在國內5G網路領域使用的零件。美聯社

德國內政部今天表示，基於國安考量，預計最晚2029年底前移除華為和中興通訊兩大中國通訊巨頭在國內5G網路領域使用的零件。

法新社報導，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示：「我們正在保護德國作為商業重鎮的中樞神經系統，同時也在保護公民、企業乃至整個國家的通訊傳輸。」

另據美聯社報導，費瑟指出，將在2026年底前禁止華為和中興通訊的零件用於國內5G核心網路；在5G存取及傳輸網路方面，若使用這兩家中國電信設備製造商的「關鍵管理系統」，最晚必須在2029年底前完成更換。

內政部強調，該部門與5G網路營運商德國電信公司（Deutsche Telekom）、伏德風集團（Vodafone）以及西班牙電信集團（Telefonica）磋商後做出這項決定，之後將與這3家企業簽署相關合作協定。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府去年訂下對中關係戰略，其中提到與中國的「體制競爭」，以及有必要降低因經濟依賴中國而衍生的風險。但他強調，柏林當局渴望在因應氣候變遷和維持雙邊貿易關係等挑戰上與中國合作。然而，德國這項戰略引發北京當局批評。

德國 5G 內政部

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