南韓美妝龍頭引進AI 提供客製化服務

2歲的權蓮珍在接受美妝龍頭茉莉太平洋的AI客製化服務。(路透)

南韓美妝龍頭愛茉莉太平洋（AmorePacific）最新人工智慧 （AI ）美妝實驗室已被顧客預約一空，實驗室有機器人客製化臉部產品，還有AI推薦最適合的口紅顏色。

路透社報導，32歲的權蓮珍（Kwon You-jin）提到這家美妝龍頭的客製化服務時說：「每個人的膚色不同，但他們通常都會買架上最常見的顏色。」

她在收到針對她膚況的AI報告後表示：「瞭解更多關於自己皮膚的數據，看到第一手前後對照報告是非常不錯的體驗。」

愈來愈多化妝品公司利用AI來提升銷售量，全球知名品牌萊雅集團（L'Oreal S.A.）和酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）旗下的絲芙蘭（Sephora）也利用AI客製化產品以滿足消費者需求。

根據研究機構Statista Market Insights的數據，2023年全球包括化妝品在內的美妝產業銷售額達到6256億美元，自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間滑降後，逐年穩定成長。

分析師表示，利用AI取代顧問可以加速產品開發並減少變數。

Business Research Company今年1月表示，隨著客製化美容推薦、膚質分析與診斷、虛擬化妝師等服務增加，利用AI的美妝市場規模預測將從2023年的32.7億美元攀升至2028年的81億美元。