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空姐遭家暴想不開卻被杜拜拘捕 愛爾蘭緊急介入救公民：不是罪犯

編譯徐榆涵／即時報導

阿聯酋航空（Emirates）28歲愛爾蘭籍空服員托伊（Tori Towey）日前因遭遇嚴重家暴而在阿聯杜拜想不開，送醫被救回後竟被當地警方依「意圖輕生」及飲酒等罪嫌起訴並限制出境，被困在阿聯回不了家。最新消息指出，愛爾蘭政府緊急介入後，托伊的旅行禁令已獲解除。

衛報等報導，現年28歲的空服員托伊，在遭遇嚴重家暴留後，一度因為想不開試圖結束自己生命，最後在鬼門關被救回，但她卻因此被杜拜警局依「意圖輕生」及「飲酒」罪嫌起訴逮捕，甚至被限制出境，無法返回愛爾蘭家鄉。

根據民間團體「杜拜拘留」（Detained in Dubai）說法，托伊稱記得自己輕生後被送上救護車，在醫院被警察叫醒，隨後被帶往警局進行數小時筆錄，才得以回到自己的租屋處。托伊隨即訂了機票，準備離開杜拜，返回愛爾蘭老家休養，卻在抵達機場後，被告知自己被禁止出境。

愛爾蘭眾議員麥當勞（Mary Lou McDonald）9日已在國會提出此案，並要求總理哈里斯（Simon Harris）緊急介入，讓飽受煎熬的托伊盡快回家。

對此，愛爾蘭總理哈里斯10日下午在國會發表談話時表示，剛剛獲悉托伊的旅遊禁令已解除，一旦她準備好，大使館將立即送她前往機場，使館也將持續跟進該案進展，希望托伊回到愛爾蘭，稱她不是罪犯，而是性暴力的受害者。

家暴 眾議員 大使館

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