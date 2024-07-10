我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

晶片股再發威 史指連7漲 首登5600點

長島熟食店醃黃瓜夾三明治走紅 外州客驅車朝聖

科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石 懷特島出土

中央社倫敦10日綜合外電報導
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透
科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。路透

科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。科學家認為，這將是英國百年來發現到最完整的新化石標本。

路透引用參與本次挖掘工作的朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）博士生洛克伍德（Jeremy Lockwood）的聲明指出，這隻恐龍的體重落在900公斤左右，相當於一頭大型雄性美洲野牛，並且提到這種草食性的物種可能是群聚動物。

已故恐龍化石採集家蔡斯（Nick Chase）2013年在懷特島康普敦海灣（Compton Bay）的懸崖上，發現這具由149塊骨頭組成的恐龍化石。

為了致敬蔡斯，這具恐龍化石被命名為Comptonatus chasei。

洛克伍德表示：「蔡斯在尋找恐龍化石這一方面擁有出眾的敏銳嗅覺…這真的是一個令人印象深刻的發現。」

他補充說：「這幫助我們更認識早白堊紀時期生活在英格蘭的不同恐龍種類。」

洛克伍德也是撰寫該物種新論文的主要作者，該論文發表在「系統古生物學期刊」（Journal of Systematic Palaeontology）。

2022年，懷特島上還發現另一具同樣來自白堊紀時期，屬於古代掠食者的肉食性恐龍化石遺骸，此化石是目前已知全歐洲最大的肉食性恐龍遺骸。

恐龍

上一則

希臘迎夏季觀光潮 愛琴海小島缺水危機恐加劇

下一則

南海緊張 菲律賓空軍抵澳洲參加多國聯合軍演

延伸閱讀

Shein爭取英國上市 稱未來5年投資英歐2.5億歐元

Shein爭取英國上市 稱未來5年投資英歐2.5億歐元
鞏固英美特殊關係 新任英相施凱爾將親會拜登

鞏固英美特殊關係 新任英相施凱爾將親會拜登
吸塵器大廠戴森 將在英國裁員1000人

吸塵器大廠戴森 將在英國裁員1000人
英防相訪烏克蘭重申支持 增援反戰車飛彈和自走砲

英防相訪烏克蘭重申支持 增援反戰車飛彈和自走砲

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44
英國赫特福德郡警方10日公布BBC記者妻女命案凶嫌柯立福（Kyle Clifford）照片；呼籲民眾避開此人。美聯社

BBC記者妻女3人疑遭十字弓殺害 警追捕26歲男嫌

2024-07-10 10:55

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了