以色列再轟加薩多處 含聯合國救濟工作署總部

加薩走廊南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）10日遭以色列空襲後一片斷壁殘垣。路透

據醫療消息人士和以色列 軍方說法，以色列部隊今天再度對加薩 走廊多處進行打擊，並傳出死傷。以軍稱攻擊目標包括以一棟聯合國（UN）機關建築為操作基地的哈瑪斯 武裝分子。

法新社報導，以色列軍方還表示，關於昨天在加薩走廊（Gaza Strip）南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）有一所學校遭到襲擊造成多人死亡，他們正在調查這起事件。據學校附近一所醫院的消息人士說法，至少有29人喪生。這是4天來第4起加薩地區學校建築遇襲。

一名醫院消息人士告訴法新社，今天一早在加薩中部城鎮紐瑟拉特（Nuseirat）有一棟房屋遭到轟炸，釀成4死1重傷。

另名醫院消息人士說，甘尤尼斯附近的市鎮巴尼蘇海拉（Bani Suhaila）也有一間住宅被擊中，有2人死亡6人受傷。

自從以色列對陷入戰火的加薩走廊內數萬巴勒斯坦人發布新的撤離令後，便對加薩北部大城加薩市（Gaza City）和加薩南部加緊空中與地面攻擊。

與此同時，以色列官員今天在阿拉伯國家卡達就達成休戰協議開始進行談判。這場戰爭始於統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊。

以色列軍方還說，他們昨天夜裡對加薩市進行一場攻擊，鎖定的是在「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）總部內的哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織標的。

這棟建築自去年10月以來已不受UNRWA控制，以色列軍方也在今年2月表示，他們在這座總部的地下發現一條哈瑪斯地道。

根據以軍說法，哈瑪斯戰士「在UNRWA總部內對區域進行作戰，利用那裡當作在加薩走廊中部對以色列國防軍（IDF）執行攻擊的基地」。

以軍指稱，當地的哈瑪斯武裝分子已經被「殲滅」，並找到「大量武器」。

UNRWA尚未對這起攻擊置評，但他們曾表示，對於總部遭到哈瑪斯和其盟友利用的說法，他們「無從證實」。