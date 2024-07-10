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南韓梅雨型態改變 宛若匿蹤戰機空襲難預測

中央社首爾10日專電
2023年8月在南韓釜山一場大雨，雨傘被風吹得都撐不起來。美聯社
2023年8月在南韓釜山一場大雨，雨傘被風吹得都撐不起來。美聯社

受到全球暖化影響，近年來南韓梅雨季型態產生大幅改變，不只期間拉長、瞬間暴雨機率增加且難以預測，被專家稱為不亞於匿蹤戰機空襲的「隱形梅雨」，也因此造成更多人身雨安全與財產損失。

極端氣候帶來的瞬間暴雨為今年夏天南韓的部分地區帶來超過200毫米的單日降雨量，位於全羅北道的群山市更在10日凌晨零時51分發生一小時146毫米的豪雨，幾乎等於該地區一年降雨量的十分之一；因為這次豪雨侵襲，至少已有5人死亡、一人失蹤。

韓聯社引述保險業界統計報導，7月6日至10日下午3時為止，已有1028台車因淹水申請賠償，損失金額將近100億韓元（約723萬美元）。

近年逐漸轉變型態的梅雨季暴雨成為南韓防災一大隱患，特別是今年南下的冷氣團氣壓較預期更高，阻止暖氣團北上，使峰面被壓縮成南北向短窄的「帶狀梅雨帶」，且僅停留在局部地區。這也導致群山市受到146毫米降雨侵襲同時，同在全羅北道、距離群山市僅80公里的扶安郡每小時降雨僅3毫米左右。

在幾十年前的南韓，來自南方北太平洋的暖氣團與西伯利亞南下的冷氣團在朝鮮半島交會形成鋒面，為南韓帶來可預測的梅雨季，這道鋒面會從南韓最南端的濟州島一路北上，在每年6月底至7月中為全國帶來連綿3、4週的降雨。

但受到地球暖化影響，全球水蒸氣量增加，來自中國西藏高原的水氣進入朝鮮半島時，遇上因西伯利亞異常高溫而被向南推送的冷氣團，形成爆炸性雨雲，這種雨雲造成的瞬間暴雨難以預測，使得傳統梅雨季期間降雨量及時間愈發不規則，所謂的「梅雨季」也逐漸拉長至2個月以上。

從降雨量及降雨日數來看，也能發現暴雨帶來的雨量較過去增加許多。以南韓氣象廳1912年自2020年累積的氣象資料分析，這109年間，降雨量每十年約會增加17.71毫米，但降雨日數每十年卻會減少2.73天，代表單日降雨量較過去增加。

韓媒朝鮮日報指出，南韓氣象廳其實早在2009年就不再發布梅雨季的起始與結束，避免預期之外的暴雨引發民怨，頂多在天氣預報中提到可能出現暴雨等。雖然一般民眾仍經常使用「梅雨」一詞，但氣象廳與學界幾乎不會使用這個詞。

也有韓媒分析南韓氣象廳天氣預報準確度，發現夏季期間的預報準確度明顯較秋冬低，秋季準確度可達96%，但夏季平均約僅84%，這種難以預測性，讓南韓專家學者開始將其稱為「隱形梅雨」，意指這種瞬間暴雨就如同隱形戰機發動的空襲，難以監控預測。

實際觀察南韓與英國、歐洲等不同地區的氣象預測結果，即使使用超級電腦計算，隨著計算模型不同，各地氣象局對南韓這次局部地區豪雨的預測都不盡相同。專家指出，梅雨鋒面受到南北兩側氣團壓迫壓力增加，使得峰面就像是受到擠壓的氣球一般，難以預測下一刻會被擠向什麼方向。

南韓 暴雨 暖化

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