歐盟「綠色新政」黨團立場相異 牽動范德賴恩連任
歐盟執委會主席范德賴恩正為她下週四在歐洲議會的連任投票奔走各黨團尋求支持，不過幾大黨團對「綠色新政」的未來看法相異，她該承諾繼續推動或同意退縮部分政策，對連任之路形成壓力。
歐洲議會（European Parliament）將在16至19日舉行全面改選後的第一次大會，頭兩天先進行正副議長和各委員會召集人選舉，18日則投票表決歐洲聯盟執行委員會（Euroepan Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的連任案。
范德賴恩已在6月下旬獲得歐盟（EU）多數成員國同意連任，議會表決將是最後一關。在此之前，她陸續與議會各大黨團安排會面，對未來5年任期的重點政策交換意見。
根據政治新聞網站Politico歐洲版報導，她在昨天傍晚與議會第2大黨團、中間偏左的「社會民主黨」（S&D）討論了居住問題、勞工權利、「綠色新政」（Green Deal）和如何抗衡極右派崛起等議題，今天則將與綠黨會談。
社會民主黨和綠黨是過去5年歐盟「綠色新政」這套積極推動淨零減碳政策的堅定支持者，綠黨更成為農民等團體不滿氣候政策帶來負擔的出氣筒，在新一屆歐洲議會選舉流失大量席次。
不過這兩個中間偏左的黨團，以及同樣掉了不少席次的中間派「復興歐洲」（Renew）黨團，都表態繼續支持「綠色新政」。這3個黨團合計有265席，在新一屆歐洲議會占37%。
據路透社（Reuters）報導，「復興歐洲」黨團的優先政策項目草稿表示期待歐盟執委會承諾持續推動「綠色新政」，並且「不要走回頭路」。
然而中間偏右的第一大黨團「歐洲人民黨」（EPP），以及強硬右派的「歐洲保守及改革」（ECR）黨團，卻都想走回頭路，包括修改去年歐盟通過的燃油引擎大限令，也就是2035年起歐盟製造的新車必須是二氧化碳零排放。
路透社指出，「歐洲保守及改革」黨團的優先政策草稿甚至表明要「廢棄」前述燃油車大限，並反對執委會今年2月提議將歐盟整體2040年減碳目標設定為比1990年碳排量減少90%的企圖心。
歐盟現正執行的目標是2030年前減碳55%，將分階段加碼到2050年達成淨零排放。
至於范德賴恩本身所屬的「歐洲人民黨」，雖未說明燃油車大限令該怎麼修改，也仍支持歐盟的減碳目標，但主張延緩其他氣候政策，例如禁止進口過度砍伐森林的產品。
由於執委會主席的同意權投票是各議員自由決定，不受黨團約束，中間派黨團雖支持范德賴恩，但她仍須努力鞏固過半票數。從「綠色新政」立場歧異來看，她很難避免「順了姑情，逆了嫂意」，連任之路不求衝高票，但求有驚無險。
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