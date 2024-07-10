歐盟「綠色新政」黨團立場相異 牽動范德賴恩連任

歐盟執委會主席范德賴恩。歐新社

歐盟 執委會主席范德賴恩正為她下週四在歐洲議會的連任投票 奔走各黨團尋求支持，不過幾大黨團對「綠色新政」的未來看法相異，她該承諾繼續推動或同意退縮部分政策，對連任之路形成壓力。

歐洲議會（European Parliament）將在16至19日舉行全面改選後的第一次大會，頭兩天先進行正副議長和各委員會召集人選舉，18日則投票表決歐洲聯盟執行委員會（Euroepan Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的連任案。

范德賴恩已在6月下旬獲得歐盟（EU）多數成員國同意連任，議會表決將是最後一關。在此之前，她陸續與議會各大黨團安排會面，對未來5年任期的重點政策交換意見。

根據政治新聞網站Politico歐洲版報導，她在昨天傍晚與議會第2大黨團、中間偏左的「社會民主黨」（S&D）討論了居住問題、勞工權利、「綠色新政」（Green Deal）和如何抗衡極右派崛起等議題，今天則將與綠黨會談。

社會民主黨和綠黨是過去5年歐盟「綠色新政」這套積極推動淨零減碳 政策的堅定支持者，綠黨更成為農民等團體不滿氣候政策帶來負擔的出氣筒，在新一屆歐洲議會選舉流失大量席次。

不過這兩個中間偏左的黨團，以及同樣掉了不少席次的中間派「復興歐洲」（Renew）黨團，都表態繼續支持「綠色新政」。這3個黨團合計有265席，在新一屆歐洲議會占37%。

據路透社（Reuters）報導，「復興歐洲」黨團的優先政策項目草稿表示期待歐盟執委會承諾持續推動「綠色新政」，並且「不要走回頭路」。

然而中間偏右的第一大黨團「歐洲人民黨」（EPP），以及強硬右派的「歐洲保守及改革」（ECR）黨團，卻都想走回頭路，包括修改去年歐盟通過的燃油引擎大限令，也就是2035年起歐盟製造的新車必須是二氧化碳零排放。

路透社指出，「歐洲保守及改革」黨團的優先政策草稿甚至表明要「廢棄」前述燃油車大限，並反對執委會今年2月提議將歐盟整體2040年減碳目標設定為比1990年碳排量減少90%的企圖心。

歐盟現正執行的目標是2030年前減碳55%，將分階段加碼到2050年達成淨零排放。

至於范德賴恩本身所屬的「歐洲人民黨」，雖未說明燃油車大限令該怎麼修改，也仍支持歐盟的減碳目標，但主張延緩其他氣候政策，例如禁止進口過度砍伐森林的產品。

由於執委會主席的同意權投票是各議員自由決定，不受黨團約束，中間派黨團雖支持范德賴恩，但她仍須努力鞏固過半票數。從「綠色新政」立場歧異來看，她很難避免「順了姑情，逆了嫂意」，連任之路不求衝高票，但求有驚無險。