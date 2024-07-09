以哈戰爭滿9個月 以色列人質家屬：母親永不放棄

以色列「未來黨」國會議員塔梅蓉（Shelly Tal Meron）（金髮者）在遊行前接受中央社記者採訪，表達她自去年以哈戰爭爆發後，就以國會議員身分致力解決人質問題。中央社

數十名以色列 人質家屬與國會議員8日在國會大樓遊行，高呼「母親永不放棄」。以哈停火協議出現曙光，參與遊行家屬呼籲政府和國際社會加大努力，以推動所有人質安全獲釋。

以哈戰爭於2023年10月7日爆發，至今已滿9個月，但目前還有120名以色列人質，被巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）囚禁於加薩 （Gaza）。

為提醒社會和正在進行停火協議談判的政府，受困人質的母親與其他家屬集結在以色列國會大樓遊行，穿過以色列議會，傳達明確的訊息：「母親永不放棄！」

9個月來，這些人質的母親一直處於對兒女的擔憂中，不遺餘力參與釋放人質的抗爭行動。參與遊行的這些母親來自不同政治光譜，獲得各黨派女性議會成員支持，她們呼籲將所有120名人質帶回來，生還者進行復健，遇害的人質能獲安葬。

遊行隊伍由蓋在山坡上的國會大樓底層大廳出發，由數名人質的母親和十多位國會議員帶領數十位人質家屬，上樓穿過餐廳迴廊後，沿著樓梯上正門大廳。

遊行隊伍接著出正門，在國會大樓廣場遊行高喊「母親永不放棄」。家屬與民眾齊唱以色列國歌「希望」（Hatikvah）後，返回國會大樓內的「耶路撒冷大廳」發表聲明，呼籲政府和國際社會加大努力，盡快達成協議，讓他們的兒女回家。

參與遊行者包括來自以色列各黨派的12位國會議員。未來黨（Yesh Atid）國會議員塔梅蓉（Shelly Tal Meron）接受中央社記者採訪表示，去年戰爭爆發以來，她就以國會議員身分致力解決人質問題。

去年戰爭爆發後，塔梅蓉立即在以色列國會成立兩個遊說組織，一個致力於為人質家屬爭取權益與解決人質問題，另一個是為戰爭中遭性侵婦女四處奔走。

她在以色列國會舉辦多次會議，邀請人質家屬、被釋放人質、記者和國際成員參與，並且赴歐洲拜訪各國政府官員，以增進對這些問題的了解。

塔梅蓉也邀請法國性別平等暨反歧視權理部長貝潔

（Aurore Bergé）共同成立聯盟，對抗性侵作為戰爭武器，並於5月在以色列召開大會，吸引來自各國的160名代表，包括曾對以色列表達不滿的國家，合力支持打擊性侵作為戰爭武器。

塔梅蓉指出，這樣的世界聯盟旨在強調解決性侵問題作為全球議題的重要性，讓全球有共識，認知任何地方的女性都不應該遭受性侵。

她表示，這個聯盟對打破以色列當前在國際社會的孤立至關重要，可將參與聯盟國家重新納入支持以色列的行列。