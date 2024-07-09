我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

印媒：莫迪會普亭 當面籲請結束俄烏戰爭

中央社新德里9日專電
正在莫斯科訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi，左），當面籲請俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）結束俄烏戰爭。歐新社
正在莫斯科訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi，左），當面籲請俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）結束俄烏戰爭。歐新社

新德里電視台（NDTV）今天報導，正在莫斯科訪問的印度總理莫迪，當面籲請俄羅斯總統普亭結束俄烏戰爭。

莫迪（Narendra Modi）8日至9日訪問俄羅斯，與普亭（Vladimir Putin）共同主持第22屆印俄年度峰會，再於9日至10日轉訪奧地利。

NDTV引述消息人士表示，莫迪昨天在歡迎晚宴中告訴普亭，印度向來呼籲各國尊重聯合國憲章以及他國主權及領土完整性，「在戰場上不會找到爭端的解決辦法，對話與外交手段才是前行之道」。

報導說，莫迪也對不肖人力仲介誘騙印度青年去俄羅斯參軍一事，表達關切。

印度媒體日前披露，過去數月間，數目不明的印度人被招募到俄羅斯軍中，聲稱只從事後勤工作，卻在短暫受訓後派到前線攻打烏克蘭，數人因而死於戰場。

這是俄烏開戰後，莫迪首次訪問俄羅斯。

印度時報（The Times of India）報導，俄羅斯這次安排第一副總理（First Deputy Prime Minister）曼特羅夫（Denis Manturov）為莫迪接機，而中國國家主席習近平2023年3月訪俄，接機者是副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）。

印度時報指出，曼特羅夫位階比切爾努申科高，這顯示俄羅斯對印度更加重視。

印度 俄羅斯 普亭

上一則

瑞士響應歐盟 擴大制裁俄羅斯逾百個人實體

下一則

美籍登山家失蹤22年 秘魯雪融遺體露出完整如木乃伊

延伸閱讀

印度總理莫迪抵俄羅斯 與普亭會談

印度總理莫迪抵俄羅斯 與普亭會談
莫迪選後首出訪選擇俄國 印俄尋求深化關係

莫迪選後首出訪選擇俄國 印俄尋求深化關係
裴澤斯基安當選伊朗總統 普亭致賀盼加強雙邊關係

裴澤斯基安當選伊朗總統 普亭致賀盼加強雙邊關係
莫迪上合峰會致詞 暗批中國與巴基斯坦

莫迪上合峰會致詞 暗批中國與巴基斯坦

熱門新聞

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。(路透)

全球最乾燥沙漠罕見開花 上次是9年前

2024-07-08 23:44

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
法拉盛7旬華婦無故被推撞車 亞裔嫌穿MTA背心

法拉盛7旬華婦無故被推撞車 亞裔嫌穿MTA背心
物價漲快餐成「奢侈品」12塊雞套餐價突破40元

物價漲快餐成「奢侈品」12塊雞套餐價突破40元
100萬退休金 只夠加州12年生活

100萬退休金 只夠加州12年生活