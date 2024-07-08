我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737

通膨數據和財報季公布在即 史指那指再創新高

北約峰會將登場 烏克蘭入盟仍難有具體進展

中央社布魯塞爾8日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）峰會明天登場，會中預料重申烏克蘭有朝一日將入盟並矢言持續軍援基輔。圖為一面烏克蘭國旗2023年7月11日飄揚在烏克蘭首都基輔的一處北約組織標誌前。(路透)
北大西洋公約組織（NATO）峰會明天登場，會中預料重申烏克蘭有朝一日將入盟並矢言持續軍援基輔。圖為一面烏克蘭國旗2023年7月11日飄揚在烏克蘭首都基輔的一處北約組織標誌前。(路透)

北大西洋公約組織（NATO）峰會明天登場，會中預料重申烏克蘭有朝一日將入盟並矢言持續軍援基輔。但北約各國領袖這次將不會給出烏國總統澤倫斯基最想要的事物：入盟邀請。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）希望獲得堅定邀請，讓受到戰爭摧殘的烏克蘭在短期內加入擁有核武的北約。

北約去年在立陶宛舉行的峰會上，未提供烏克蘭確切的入盟時程，引起不快。澤倫斯基痛批北約「荒謬」，因此掀起一場外交風暴。

在北約今年峰會召開地點美國華府，西方國家官員表示，他們希望避免再度出現撕破臉的情況，因此澤倫斯基已獲明確告知，關於烏克蘭入盟，這次仍不會有任何具體進展。

多名外交官透露，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）已提前會晤澤倫斯基向他說明北約會採取的做法。一名北約外交官說：「這次做了更好的事前準備。無論情況如何，澤倫斯基都將得接受。」這名外交官與其他消息人士一樣要求匿名。

對總統拜登（Joe Biden）而言，這場北約峰會平順格外重要，因為他在競選總統辯論會上的表現重傷形象後，力拼連任陷入苦戰。

烏克蘭遭到俄羅斯全面侵略已達2年半，因此持續堅信，若進入美國為首的北約保護傘下，是唯一能帶來長期安全保障的辦法。

但基輔方面已接受，北約華府峰會將不會讓烏克蘭入盟有任何進展。一名烏克蘭高階官員表示，「獲邀機率趨近零」；但他也說，基輔希望藉盟邦對烏克蘭入盟缺乏進展的「罪惡感」，來在其他領域取得進展。

對於讓烏克蘭朝加入北約更靠近，意願最低的成員國是重量級的美國和德國，兩國長期以來謹慎避免讓北約更接近與普亭（Vladimir Putin）領導的俄羅斯開戰。

數名外交官員指出，烏克蘭在軍購等關鍵改革部分已有些進展，但在根除貪腐上仍有許多工作要做。

北約 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

古巴宣稱瓦解美國密謀恐攻並逮捕嫌犯

下一則

立陶宛人年度齊唱國歌活動 全球數十萬僑民參與

延伸閱讀

俄軍飛彈襲烏克蘭至少36平民亡 安理會將召開會議

俄軍飛彈襲烏克蘭至少36平民亡 安理會將召開會議
匈牙利總理突訪北京 或將與習近平溝通俄烏停火

匈牙利總理突訪北京 或將與習近平溝通俄烏停火
川普宣稱能快速結束烏戰 澤倫斯基：有計畫就說來聽聽

川普宣稱能快速結束烏戰 澤倫斯基：有計畫就說來聽聽
俄烏開戰後匈牙利總理首次訪基輔會澤倫斯基

俄烏開戰後匈牙利總理首次訪基輔會澤倫斯基

熱門新聞

24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
芬蘭總統史塔布2日表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要中國願意，就能終結烏俄戰爭的地步。（路透）

俄超依賴中 芬蘭總統：習近平1通電話就能結束俄烏戰爭

2024-07-02 22:22

超人氣

更多 >
2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」

美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲