我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女竟被騙 遭捕

錢存何處？專家說定存12或18個月是今年最明智之舉

為終結醫師罷工潮 南韓政府宣布不吊銷罷工醫師執照

中央社首爾8日綜合外電報導
今年2月27日在南韓首爾國立大學醫院前舉行集會，要求擴大公立醫院和醫科學生。美聯社
今年2月27日在南韓首爾國立大學醫院前舉行集會，要求擴大公立醫院和醫科學生。美聯社

南韓當局今天宣布，為終結抗議醫學院擴大招生的醫師罷工浪潮，政府決定做出讓步，不論參與罷工的實習及住院醫師是否已重返工作崗位，都不會吊銷他們的執照。

路透報導，今年2月開始，南韓數以千計的實習及住院醫師紛紛響應罷工行動，迫使大型醫院縮減門診服務，甚至傳出有醫院急診室拒收患者。

保健福祉部長官曹圭鴻今天宣布，政府決定，不論罷工醫師是否已經復工，都不會吊銷他們的醫師執照。

曹圭鴻還保證，政府將建立一個不必依賴實習醫師超時工作的「永續」醫療體系。

他在記者會上向實習醫師喊話：「別再猶豫，拿出勇氣做決定吧！政府將確保你們能夠專心接受訓練」。他還稱讚實習醫師是「珍貴資源」，儘管環境艱困，仍選擇投身不可或缺的醫療產業。

南韓當局先前揚言，違反「返工令」的醫師將被吊銷執照。曹圭鴻指出，現在必須放棄上述懲罰措施，因為解決當前的醫療服務短缺問題「更為急迫」。

南韓多達2/3的住院及實習醫師曾響應罷工行動，以抗議政府為解決醫師短缺問題，計劃將醫學院每年招生名額增加2000人。

曹圭鴻也再度呼籲實習及住院醫師回歸工作崗位並參與對話，以就其工作條件、2026年醫學院招生名額及其他重要議題進行討論。

罷工 南韓 復工

上一則

以哈在加薩市爆激戰 以財長稱不乘勝追擊將鑄大錯

下一則

俄軍飛彈襲烏克蘭至少36平民亡 安理會將召開會議

延伸閱讀

南韓24校爆食物中毒 泡菜驗出諾羅病毒

南韓24校爆食物中毒 泡菜驗出諾羅病毒
南韓高齡化帶動遺囑代用信託 銀行搶財富轉移大餅

南韓高齡化帶動遺囑代用信託 銀行搶財富轉移大餅
南韓電池大廠SK On 營運亮紅燈

南韓電池大廠SK On 營運亮紅燈
嗆南韓邊境演習 金與正：自殺傾向必承受可怕災難

嗆南韓邊境演習 金與正：自殺傾向必承受可怕災難

熱門新聞

24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
英國新副首相芮納。(路透)

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

2024-07-07 12:21
2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro，圖）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。美聯社

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

2024-07-08 10:36
芬蘭總統史塔布2日表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要中國願意，就能終結烏俄戰爭的地步。（路透）

俄超依賴中 芬蘭總統：習近平1通電話就能結束俄烏戰爭

2024-07-02 22:22

超人氣

更多 >
2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」

美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」
最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲
祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權