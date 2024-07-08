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以哈在加薩市爆激戰 以財長稱不乘勝追擊將鑄大錯

中央社加薩走廊8日綜合外電報導
正當以色列官員持續透過調停方就可能的停火協議進行磋商，以色列財長史莫崔赫（Bezalel Smotrich，圖）今天表示，若現在讓以軍停止進攻，將是犯下巨大錯誤。路透
正當以色列官員持續透過調停方就可能的停火協議進行磋商，以色列財長史莫崔赫（Bezalel Smotrich，圖）今天表示，若現在讓以軍停止進攻，將是犯下巨大錯誤。路透

以色列哈瑪斯今天在加薩走廊北部的加薩市爆發激戰，雙方都想在休戰談判前強調各自立場。以色列鷹派財政部長史莫崔赫更說，現在停止進攻將是鑄下大錯。

法新社報導，以色列的部隊和戰車在加薩走廊（Gaza Strip）最大城市加薩市（Gaza City）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的武裝分子發生激烈衝突，在這座受圍困城市的上空也有戰鬥機和無人機飛過。

根據官員說法，調停國埃及與卡達預計本周內主持新的停火談判，兩國再度展開外交努力盼促成停戰，目前目標是初步停火6周，期間釋放一些以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯以交換部分仍被綁架在加薩走廊的人質獲釋，同時為了達成全面性終戰協議繼續談判。

哈瑪斯已表明會放棄要求「完全」停火的堅持，這項要求已一再遭到以色列拒絕。

一位要求匿名的哈瑪斯高官昨天告訴法新社，調停方已提出保證，「只要…談判還在進行，就不會停火」。

以色列軍方今天通報在加薩市和加薩走廊南部發生更多衝突，並稱以軍再擊斃數十名敵方戰鬥人員，還摧毀數條地道和數個火箭彈發射站。

根據目擊者和哈瑪斯治下的加薩民防機關說法，隨著以色列的部隊和戰車再次向加薩市挺進，市區的一些地方接到新的疏散令，數千名巴勒斯坦民眾因而逃離。

另據路透報導，正當以色列官員持續透過調停方就可能的停火協議進行磋商，以色列財長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）今天表示，若現在讓以軍停止進攻，將是犯下巨大錯誤。

他在社群媒體平台X發文說：「哈瑪斯正在瓦解並乞求停火，現在就是掐住敵人脖子直到我們將對方碾碎的時機。如果在這之前就喊停，將使他們復原再來和我們作戰，這是毫無意義的愚蠢行為。」

加薩 以色列 哈瑪斯

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