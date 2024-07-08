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烏拉圭養老院清晨惡火 10人不幸喪生

中央社蒙特維多7日綜合外電報導
烏拉圭官方今天表示，清晨的一場火災造成10位居住在一座養老院的長者全數罹難，院中僅有的一名長期照護員幸運逃出。路透
烏拉圭官方今天表示，清晨的一場火災造成10位居住在一座養老院的長者全數罹難，院中僅有的一名長期照護員幸運逃出。路透

烏拉圭官方今天表示，清晨的一場火災造成10位居住在一座養老院的長者全數罹難，院中僅有的一名長期照護員幸運逃出。

法新社引用官方聲明報導，這場火災發生在烏拉圭東部地區三十三人城（Treinta y Tres）一座僅有6個房間的養老院，8位女性與2位男性長者在火災中喪生。

聲明中並說，消防人員抵達現場後發現主要入口緊閉；進入現場後，發現客廳起火燃燒，造成整座機構濃煙密布。

一名20歲的照護員成功從車庫逃生。

7名養老院長者吸入濃煙當場死亡，其餘3名情況嚴重的長者被緊急送往醫院，但最終沒能存活下來。

烏拉圭公共衛生部長蘭多（Karina Rando）告訴記者，這起火災的原因似乎是意外。她補充，不排除機構內的加熱設備是引發火災的可能原因。

蘭多說：「這是一個狀況良好的單位，最近的檢查也只發現少數需要輕微改進的地方。」

這場意外發生的10天前，同樣位於烏拉圭東部的梅洛城（Melo）一間收容老人和精神疾病患者的療養院也發生一場火災。

在那場火災中，一名77歲的男性與72歲的女性在送醫後死亡，其餘40人安全撤離。

烏拉圭人口340萬人，其中16%的人年齡超過65歲，此比例仍在上升中。

養老院 療養院

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