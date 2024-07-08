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莫迪選後首出訪選擇俄國 印俄尋求深化關係

中央社新德里7日綜合外電報導
印度總理莫迪（Narendra Modi，左）訂於8日前往莫斯科拜會俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）。圖為2022年9月在烏茲別克舉行的上海合作組織 (SCO) 峰會會談前握手合影。美聯社
印度總理莫迪（Narendra Modi，左）訂於8日前往莫斯科拜會俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）。圖為2022年9月在烏茲別克舉行的上海合作組織 (SCO) 峰會會談前握手合影。美聯社

印度總理莫迪（Narendra Modi）訂於8日前往莫斯科拜會俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。這是自俄國入侵烏克蘭以來莫迪首度出訪克里姆林宮。

美國CNBC新聞網報導，莫迪連任後的首次出訪第一站給了俄國，使這趟訪俄重要性不言可喻。莫迪於今年6月贏得第3任總理任期，任期之長在印度並不多見。

克宮於上週表示，兩國領袖將就「強化俄印友好關係」和「討論國際及區域重要議題」作為會談目標。

印度外交部常務次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）在5日的記者會上說，8日的會談將為俄印雙方提供檢視眾多議題的機會，包括雙邊國防、貿易、投資及能源合作。

卡瓦特拉表示，兩國會就於上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation，簡稱上合組織）、二十大工業國（G20）、金磚國家（BRICS）、聯合國乃至東亞高峰會（East Asia Summit）等國際組織內的雙邊來往情況展開評估。

卡瓦特拉還說，兩國領袖會談也將觸及「釋放被誘騙至俄軍服役的印度公民」一事進行討論。在揭發國內人口販運網絡後，今年3月以來印度當局便積極尋求釋放被騙到俄軍服役的印度公民。

俄國2022年2月底入侵烏克蘭。包括七大工業國組織（G7）及其他國家紛紛對俄國制裁，試圖中斷、限制莫斯科的戰爭金脈；俄方則始終堅稱侵烏為「特殊軍事行動」。

印度呼籲俄烏雙方停戰之餘，並未直接批評俄國總統普亭，對戰爭一事始終保持中立。新德里當局雖對戰事初期殺害平民的行為有所譴責，但未歸罪俄國。

莫迪6月在義大利與G7領袖會晤。美、加、法、德、義、日、英等G7成員皆同意使用俄國海外被凍資產的孳息，作為援烏資金。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）一篇評論指出，莫迪此舉將困擾西方許多觀察家。

俄烏戰爭爆發後，印度煉油廠持續收購便宜俄國石油。羅伊國際政策研究院的報告指印度當局是「從歐洲的麻煩中獲利」。

印俄自冷戰時期便是長年安全合作夥伴，印度軍隊高度仰賴莫斯科提供的軍事裝備。

距離莫迪上次訪俄已有5年，當時他為參加一場經濟論壇前往海參崴（Vladivostok）。俄印領袖上次見面則是2022年於烏茲別克的上合會議，當時莫迪雖以「這不是個戰爭的年代」勸普亭停戰，但並未譴責俄國在烏克蘭的行動。

前印度外交部常次席保（Kanwal Sibal）近期在社群媒體平台X上表示，在印度外交政策上，俄國和美國各有重要地位。曾任駐俄大使的席保還說，印度和「全球南方」國家都不會在國際間孤立普亭。

卡瓦特拉指到2024年3月結束的會計年度裡，印度與俄國的雙邊貿易成長33%，達到657億美元的新高，只不過雙邊貿易並不均衡。官方數據顯示，印度對俄出口僅42.6億美元，但從俄國進口卻將近614.4億美元。

結束兩日的訪俄行程後，莫迪將於9日轉往維也納，這是41年來，首次有印度總理訪問奧地利。

印度 俄國 普亭

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