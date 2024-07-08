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法國左翼「新人民陣線」倉促成軍卻拿下國會最大黨 新總理鹿死誰手？

編譯盧思綸／即時報導
法國國會左翼聯盟新人民陣線出乎意料拿下最多席次，成為第一大黨。大批民眾聚集共和廣場慶祝決選結果。(歐新社)
法國國會左翼聯盟新人民陣線出乎意料拿下最多席次，成為第一大黨。大批民眾聚集共和廣場慶祝決選結果。(歐新社)

法國國會第二輪決選結束投票，左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）出乎意料拿下最多席次，成為國會第一大黨。新人民陣線集結中間至極左政黨，以打擊極右翼應運而生，不過若干政黨一夕之間放下歧見、倉促合作，卻未必保證長久和睦，加之競選訴求仰賴可觀的公共預算，已引發法國金融市場憂心。如今，聯盟群龍無首，誰將出線擔任新總理，成為眾所矚目的焦點。

法國總統馬克宏6月初解散國會提前選舉，「新人民陣線」應運而生，取名自1936年成立、目標封鎖當時極右翼政黨的「人民陣線」聯盟（Popular Front ），本屆國會決選再度圓夢，聯手中間派夾殺極右翼「國民聯盟」（National Rally），躍升國會第一大黨。

「新人民陣線」集結極左翼到中間派政黨，包含極左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）領導的「不屈法國」（France Unbowed）、溫和派「社會黨」（Socialist Party）、生態綠黨（Ecologist）、中間偏左「公共廣場」（ Place Publique）、法國共產黨（French Communist Party）與其他小黨。

該聯盟承諾每月最低薪資提高到1600歐元；針對基本糧食、電力、燃料與天然氣價格設定上限；主張廢除馬克宏及不受歡迎的年金改革政策。儘管主要訴求在選舉中擄獲絕大多數民心，料將動用可觀的國家預算。尤其目前法國正值撙節，更是歐元區赤字最高的國家之一，恐怕違反歐盟委員會新財政規定。

自從馬克宏宣布提前國會選舉，極端政府的前景已經驚動法國金融市場，無論極右或極左的經濟政策都令市場退卻。

現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）於當地時間7日晚間表示，隔日上午將遞交辭呈。新總理將由總統馬克宏決定，雖然人選不受選舉結果限制，但按照慣例將從國會最大黨中做最終決定。

對此，儘管新人民陣線在短短時間內聯合訴求各異的政黨防堵極右翼，目前卻是群龍無首的局面，將推選誰擔綱新任總理猶未可知。

其中最為人所知的應是聯盟中最大政黨不屈法國的黨魁，72歲梅蘭雄。

不過，Politico分析指出，這位火藥味十足的政治人物，從經濟到以哈戰爭的強硬立場，恐怕難以取得中間溫和派民心。不只如此，聯盟內其他政黨領袖，以及馬克宏所屬的「同在」（Ensemble）內不少成員選前也不斷放話，稱不屈法國無異於國民聯盟，是極端派，不適合領導國會。

其他可能人選為社會黨第一書記富爾（Olivier Faure），或者歐洲議會成員、公共廣場黨員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）。

馬克宏 預算 投票

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