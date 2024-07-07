三星電子罷工3天 恐在南韓科技業掀起帶頭作用

三星電子工會計劃8日上午11點在首爾以南約38公里的華城三星半導體廠外集結多達5,000人。(歐新社)

三星 電子員工8日將走出廠房，展開這家南韓集團企業半個世紀以來最大規模的罷工 。

上個月薪資和休假的談判破裂後，這個南韓最大企業的最大工會這幾周一直為這次為期三天的罷工做準備。三星電子工會6月初罷工一天，也是三星創立迄今55年來首度罷工。工會領導人表示，這次行動旨在藉打斷最先進晶片 設施的生產來傳達訴求。

工會副秘書長 Lee Hyun-kuk 上周五告訴彭博新聞，工會計劃8日上午11點在首爾以南約38公里的華城三星半導體廠外集結多達5,000人。目前還不清楚有多少員工會離開工作崗位，市場反應也尚稱淡定。不過，風險在於這次前所未有的行動可能會損害南韓知名和富裕的企業形象，整個科技業也可能引發類似的反應。

工會領導人 Son Woo-mok 明白表示：「我們這次罷工的目標就是中斷生產」。

對三星來說，在這個關鍵時刻，恐怕經不起內部動盪或生產混亂。三星電子正全力說服輝達（Nvidia）使用先進AI記憶體晶片，這是攻占AI市場的先決條件。今年5月，三星電子突然撤換半導體事業負責人，自2023年以來，在關鍵的高頻寬記憶體（HBM）晶片領域一直由SK海力士公司主導。

本周，三星準備在巴黎奧運會前推出新的摺疊手機、手表以及智慧戒指，設法擺脫蘋果在全球市場領導地位來勢洶洶的挑戰。對三星有利的是，全球記憶體和電子產品需求預料會從歷史性的後疫情時代谷底反彈。

未來資產金融集團成員Global X Management 投資策略師Billy Leung認為，這次罷工的時機尤其敏感，因為此時半導體供應鏈也持續面臨考驗。三星運作一旦中斷都可能產生連鎖反應。

三星占全球DRAM市場約20%，占NAND快閃記憶體（用於智能手機和伺服器）約40%。

三星電子長久以來避免跟進現代汽車到雙龍汽車等許多韓國領導大廠由基層發動的動盪，這類勞工運動不時出現暴力場面。分析師認為，三星嚴控勞工運動是經營成功的原因之一。

如今，擁有超過28,000名勞工、這家科技巨人內部幾個工會中最大的工會表示，由於薪資談判破裂， 將升高訴求。

爭議的核心是為超過28,000名工會成員爭取更高的工資和額外的帶薪休假。工會領導人上週改變訴求，最初只要求為大約855名不同意每年調高基本工資3%的加薪，如今要求所有工會成員都加新，

其他問題包括結合三星額外收益的獎金機制。據工會領導人表示，去年當晶片部門虧損約15兆韓元時，這部門員工沒有拿到獎金。他們擔心，即使今年晶片事業恢復獲利，他們還是拿不到獎金。