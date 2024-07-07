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法國選舉左翼爆冷門躍第一勢力 歐元初步走貶憂財政支出

編譯葉亭均／綜合外電
法國議會選舉結果顯示，極右翼領袖雷朋（ Marine Le Pen，圖中白衣者）所領軍的國民聯盟（National Rally）並未如民調預測般拿下多數席位，反而落居第三。(路透)
法國議會選舉結果顯示，極右翼領袖雷朋（ Marine Le Pen，圖中白衣者）所領軍的國民聯盟（National Rally）並未如民調預測般拿下多數席位，反而落居第三。(路透)

法國議會選舉爆出冷門，初步預測顯示，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）有望贏得多數席位，意外擊破極右翼靈魂人物雷朋組建下一屆政府的希望。然而，歐元匯率在盤初交易走貶，反映左翼聯盟躍升法國政壇第一大勢力，令市場擔心法國的公共財政狀況。

歐元兌美元匯率一度貶值0.4%，稍後貶幅收斂至0.16%，報1.0823美元。彭博資訊報導，根據五家民調公司的初步預測，由社會黨和極左翼的不屈法國等黨派組成的「新人民陣線」有望在國民議會贏得171至205個席位，但距離在577個席位中掌握絕對多數所需的289席還有很大差距，代表法國可能產生三足鼎立的「懸峙國會」，政壇將陷入不穩定局面。

至於雷朋領軍的極右翼國民聯盟（National Rally）預期將以130至152個席次位列第三，法國總統馬克宏所屬的中間派陣營則將以152至180席次排在第二。這逆轉了上周民調所顯示，國民聯盟預料將拿下最多席次的預測。

左派力倡提高公共支出 投資人憂不利法國財政

新人民陣線承諾要提高公共支出、調高最低工資與降低退休年齡，這些措施可能會挑起與歐盟的重大衝突。根據蒙田研究所估計，若要落實該聯盟的競選承諾，每年需要近1,790億歐元（1,940億美元）額外資金；相較下，國民聯盟的計畫會耗資約710億歐元，馬克宏陣營則將額外支出近210億歐元。

Evercore ISI策略師古哈（Krishna Guha）表示：「對左派／極左派支持的局面，加上極左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）呼籲啟動全面的堅定左派新人民陣線議程，將讓一些投資人感到不安。」「但我們認為這樣的結果整體是對市場友善的，因為與國民聯盟相關的風險現在消失了，而左派／極左派沒有拿下絕大多數地位，不能夠啟動他們認同的聯盟議程」。

然而，即使左翼沒有取得足夠席位可單獨執政，但可能為了組建新政府而要求馬克宏作出新的支出承諾。此時，法國無法承受為安撫不滿選民而大幅增加支出的代價，因政府已難以控制預算赤字。歐盟執委會上月將法國納入違反赤字規定的特別程序，可能使其難以在遵守歐盟規定的同時實施宏大的支出計畫。

分析師：市場對法國大選結果可能先慌後喜

分析師們開始評估法國「懸峙國會」對市場的影響。法國和德國公債殖利率利差在未來幾周預料將擴大，圍繞法國債務狀況的風險上升也可能使歐元承壓。不過一些策略師表示，在經歷了最初的疲軟後，市場可能會轉而喜歡懸峙國會的局面。

Eleva Capital SAS高級投資組合經理迪歐表示：「幾乎所有民調都沒有預料到這種結果。沒人預料到新人民陣線得票率會如此高，但只有三分之一的席位，他們的多數提案即便有可能通過，也會極其困難。因此，即使市場最初對這些結果感到擔憂，我認為他們可能會喜歡懸峙國會的情境。」

巴克萊歐洲股票策略主管考烏說：「 市場可能會擔心持續的不確定性與政治僵局，以及左翼政黨得票率較高帶來的財政政策更趨寬鬆。但馬克宏所屬政黨的表現優於民調預期，這代表他可以組建一個廣泛的聯盟，市場可能對此正面以對。因此，整體局面仍有很多可能性。」

Liberum策略師克萊姆則說，由於新人民陣線無法取得絕對多數，可能需要與馬克宏領導的復興黨達成協定，甚至正式結盟才能組建政府，這對法國與歐盟有利，因為馬克宏可以從中間立場進行治理，不過，應該留意到梅蘭雄對歐元懷疑的程度不亞於雷朋。

法國議會選舉爆出冷門，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）有望贏得多數席位。圖為極左...
法國議會選舉爆出冷門，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）有望贏得多數席位。圖為極左派領袖、不屈法國黨黨魁梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon，左）發表演說。(歐新社)

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