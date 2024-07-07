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北約75周年峰會前 歐洲官員坦承：國際局勢難樂觀

中央社華盛頓6日綜合外電報導
北約即將舉行75周年峰會，但國際局勢難以樂觀。(美聯社)
北約即將舉行75周年峰會，但國際局勢難以樂觀。(美聯社)

在各國領導人齊聚華府的75周年峰會上，北約原本要展現其更大、更強的模樣，但在俄烏戰爭遭遇挫折、大西洋兩岸選舉都不如預期的情況下事與願違。

法新社報導，拜登與不認同北大西洋公約組織（NATO）的川普日前進行辯論，他的表現被許多人稱為「災難」。在那場辯論結束後，拜登持續為自己的政治生涯奮戰，9日起一連3天將把注意力從競選活動，轉移到歡迎北約32個會員國領導人一事上。

拜登也邀請澳洲、日本、紐西蘭、韓國參加這次在華府進行的北約75周年峰會，這顯示面對中國勢力的崛起，北約在亞洲的角色日益增強。

但這次峰會的焦點將是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），儘管北約不會在峰會上邀請烏國入盟，但他仍試圖找到能獲得支持的穩固跡象。

北約成立於1949年，目的是針對當時的蘇聯做集體防衛，2022年烏克蘭遭俄羅斯入侵，北約各國團結起來挺烏，從某種角度來看，是回歸當初的使命。

烏克蘭擋下俄羅斯想快速拿下烏國的企圖，讓大多數西方國家感到振奮。但俄國不斷賣力挺進，並在東部取得進展。

一名歐洲官員坦承，隨著烏克蘭在前線敗退，北約峰會前的氣氛變得「悲觀」。

這名不願透露身分的官員說：「這次的峰會與一開始設想的很不一樣，因為是在攸關歐洲安全的關鍵時刻所舉行。」

他說：「俄羅斯目前處境十分安逸，他們覺得可以輕鬆等著。」

北約 烏克蘭 拜登

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