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大量難民、首購10年2％房貸利率 波蘭房價漲幅冠歐盟

中央社華沙7日專電
圖為波蘭首都華沙舊城區的一處房屋。(路透)
圖為波蘭首都華沙舊城區的一處房屋。(路透)

歐盟統計局最新資料顯示，波蘭房價今年第一季比去年同期高出18％，為歐盟漲幅最高的國家；其次為保加利亞（16％）、立陶宛（9.9％）；跌幅最大者為盧森堡（-10.9％），德國（-5.7％），法國（-4.8％）。

去年第三季波蘭房價已是歐盟漲幅第二高的國家（比前一年同期高出約9.3％），僅次於克羅埃西亞（10.9％）。克羅埃西亞因為開始採用歐元，使房價來到新高，加上觀光盛行，使許多退休族資金前往投資置產。

根據波蘭筆記媒體（Notes From Poland）報導，波蘭房價高漲主因是俄烏戰爭大量烏克蘭人湧入，造成租金節節高漲，房市供不應求；再加上過去執政黨法律公正黨（PiS）針對首次購屋者推動抵押貸款補貼計畫，為首購族提供10年內2％的固定抵押貸款利率，推升房價，但此計畫已於2023年年底結束。

這兩個因素導致波蘭房屋供不應求，也在短時間內推升房租與房價，使波蘭年輕人難以進入房市。根據歐盟統計局資料，波蘭有大約一半以上的年輕人與父母同住，在歐盟成員國排第7。根據Politico Europe報導，波蘭年輕人要能負擔得起75平方公尺的公寓，需要不吃不喝20年。

房價 歐盟 貸款

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