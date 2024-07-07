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16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

中央社倫敦7日綜合外電報導
英國新副首相芮納。(路透)
英國新副首相芮納。(路透)

英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）獲任命為新首相後，副首相由副黨魁芮納出線。她出身貧寒，16歲時懷孕輟學，37歲就當了祖母，如今一躍成為全英國最有權勢的女性之一。

「衛報」（The Guardian）報導，今年44歲的芮納（Angela Rayner）出身英國大曼徹斯特地區斯托克波（Stockport）一戶清寒家庭，家住當地公共住宅。她身高約178公分，擁有一頭紅棕色的頭髮，並具有曼徹斯特人寬闊的身形。

她的母親一共生了3個孩子，芮納排行第二。母親有很長一段時間臥病在床，得靠芮納完成吃飯洗漱，甚至是睡在床尾照顧。芮納的父親則是時常缺席，回家後也是喜怒無常。

芮納和手足的身上經常都是狗毛，皮膚上的污垢清晰可見，食物則是千篇一律的香腸和薯條。他們都是等到禮拜天才會走上3公里多的路程，去奶奶家洗熱水澡和洗制服。芮納常常纏著朋友，想去他們家吃點心，為此讓其他孩子的爸媽感到厭煩。

芮納透露，自己14歲開始跑夜店，15歲整天在外閒晃，16歲就懷了19歲男友巴蒂（Neil Batty）的孩子萊恩（Ryan）並輟了學。但她說自己不濫交，「我覺得人們眼中的我很骯髒，事實上，我幾乎一直保持穩定且良好的（男女）關係」。

萊恩出生後，芮納的生活出現變化。她和巴蒂同居一段時間，先是找了洗碗工作，然後到社福機構上夜班，還考取社福證照、學習英國手語。在護理機構服務讓芮納接觸到工會，繼而跨足政壇。她在2015年當選國會議員後，迅速晉升政壇要角。

芮納2010年與馬克‧芮納（Mark Rayner）結婚後，又生下另外兩個兒子，但她2020年已和馬克分居。至於長子萊恩則在21歲有了自己的女兒，讓時年37歲的芮納當祖母。

芮納身上刺了4個紋身圖案，包括1隻曼徹斯特蜜蜂和象徵工黨黨徽的紅玫瑰。

她去年告訴衛報，保守黨可能「相當懼怕」她，「他們不曉得如何跟民眾互動，因為他們不像我這麼常接觸人群，這對他們而言幾乎有點尷尬。民眾是我的超能力，我就是喜歡人群，這是假裝不來的」。

芮納除了擔任副首相，還兼任城鎮升級與房屋社區大臣一職。

她選前接受衛報專訪時，在簡報中提到工黨最激進的一些承諾，包括停止零時契約（Zero-hour contracts）、恢復工會的權力，以及5年內興建150萬戶社會住宅。

她也提出許多其他的計畫，像是建造新城鎮、彈性工作制度以及縮短工時。

芮納當時說，「在工黨執政百日內，你會常看到我，甚至覺得很膩。我會致力確保我們的居住（政策）和『勞工新協議』（New Deal for Working People）很快讓國會表決通過。這個計畫擬定了一個架構，包括廢除保守黨反工會的一些立法」。

芮納以支持社會主義為傲，但她深知自己必須先成為務實主義者，她喜愛的其中一句名言就是「單憑意識形態無法養活我自己」，另一句則是「我們無法在一夕之間解決所有問題」。

她也說，她「強力支持」法律、秩序及國安；她的兄弟曾在伊拉克服役。

施凱爾 復工 勞工

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