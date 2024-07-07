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大選後中英關係？英學者：工黨新政府敵視中國立場不變

記者黃雅慧／即時報導
工黨黨魁施凱爾（左）5日成為新任英國首相。（歐新社）
工黨黨魁施凱爾（左）5日成為新任英國首相。（歐新社）

英國最大在野黨工黨在4日大選獲壓倒性勝利，外界關注政治光譜中間偏左的工黨上台後，中英關係會否有所改變。前倫敦經濟與商業政策署署長、人大重陽金融研究院高級研究員羅思義（John Ross）日前在觀察者網撰文指出，工黨新政府敵視中國的立場不會改變，黨魁施凱爾（Keir Starmer）領導下的工黨政府服從美國意志的方式，同蘇納克領導下保守黨政府的方式如出一轍。

羅思義為前英國倫敦市經濟與商業政策署署長。先後擔任英國議會成員和英國工黨國家執行委員經濟顧問，莫斯科商業顧問，倫敦戰略推廣和營銷機構主席，倫敦市經濟和商業政策署署長及發展局董事會成員。

羅思義指出，由於英國糟糕的經濟形勢，工黨政府將面臨更大的壓力，中國當然可以利用一切可能的機會改善關係，但總體來說，工黨政府的對華政策將與上一屆保守黨政府一樣充滿敵意。

對於英大選結果，中國外交部並未表達祝賀，僅回應發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民的根本利益，也有利於雙方共同應對全球性挑戰，促進世界的和平與發展。而中國國務院總理李強則遲至7日才致電工黨領袖施凱爾任英國首相。外界認為中方態度持續觀望。

CNBC曾分析稱，英國新政府的首要議程是處理中美關係。工黨渴望維持英國與其跨大西洋盟友的所謂特殊關係，在共同戰略利益領域建立統一戰線，但它還需要適應保護主義更強、可能難以預測的美國。

英國伯明翰大學國際政治學教授戴維·鄧恩此前接受媒體採訪時表示，面對一個更加自信的中國，工黨可能會繼續英國目前「故意的戰略模糊」立場，即使有所顧慮，也要重視英國與中國的經濟關係。

施凱爾 國務院 李強

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