北約峰會邀日韓澳紐 南韓學者：就是為包圍遏制中國

針對北約75周年峰會邀請日本、南韓、澳洲、紐西蘭等國與會，南韓前總統文在寅特別顧問、延世大學教授文正仁近日在一場論壇直言，北約此舉就是為了要包圍和遏制中國。(圖／取自觀察者網)

北約 組織（NATO）75周年高峰會將於9日至11日在華府登場，同時，此次還邀請了日本 、南韓 、澳洲、紐西蘭等國與會。南韓前總統文在寅特別顧問、延世大學教授文正仁近日在一場論壇對此發表看法直言，北約峰會邀請日韓澳紐四國，就是為了要包圍和遏制中國。

中國網媒《觀察者網》指出，第12屆世界和平論壇於7月5日至7日在北京舉行。文正仁6日於論壇上表示，「北約峰會邀請這四個國家（日、韓、澳、紐）參會，原因很簡單，主要就是為了包圍和遏制中國」，他並不認同這種做法。

文正仁續指，北約是北大西洋的，並非東亞的。若上述這些國家真想建立一個類似北約的組織，那他們應該建立一個東北亞條約組織，但他質疑，「我們為什麼要建立一個他們所謂的亞洲版北約來對抗中國呢？」

文正仁認為，北約應該處理的是北大西洋的事務，「為何要盯著亞洲，盯著東亞？」同時，這也牽扯到集團政治，這會使世界因此變得更加分裂，對抗是不可取的。就算北約解決不了歐洲的問題，他們來到亞洲的目的是想要上述四個國家「去歐洲幫助他們嗎？但是這些國家有這個能力嗎？我很懷疑」。

至於南韓總統尹錫悅政府上台後，南韓與北約的關係大幅邁進，是否將更積極向北約靠攏？文正仁回覆稱，「南韓是亞洲國家，我們是黃種人，我們為什麼要去歐洲？」這不是種族主義，是說南韓與歐洲之間有很大的不同。

文正仁接著補充道，19世紀時，日本人想要像歐洲人那樣，結果被歐洲殖民列強拋棄，隨後即出現第二次世界大戰、太平洋戰爭、日軍侵華等事件。他認為，「這（靠近北約）並非好主意，北約就待在北大西洋，然後讓（東亞）這個地區的國家來處理我們自己問題」。

北約組織75周年高峰會9日將在華府登場，其中兩大主題：對烏軍援和全球夥伴關係，均與中國密不可分。拜登總統也邀請日本、南韓、澳洲、紐西蘭參加此次峰會，這也顯示面對中國的強勢崛起，北約在亞洲的角色日益增強。有日媒報導稱，北約正計畫在峰會期間宣布擴大與上述四國的合作。