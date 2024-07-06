東京逾百人中暑送醫急救 關東將出現39℃高溫

以西日本為主的地區今天出現攝氏37度高溫酷熱的天氣，東京有119人疑似中暑送醫急救。（美聯社）

以西日本 為主的地區今天出現攝氏37度高溫 酷熱的天氣，東京有119人疑似中暑送醫急救。日本氣象廳預估，明天東日本將出現危險性的高溫，關東地區可能達39度高溫。

日本放送協會（NHK）報導，東京消防廳（消防局）表示，今天截至晚間9時，東京都內有119人疑似中暑送醫急救，年紀最小的是2歲；最大的是99歲。

其中，70幾歲至90幾歲有3人是重症；10幾歲至90幾歲有43人病情屬中等症狀，2歲至90幾歲者73人輕症。

東京消防廳呼籲民眾，在覺得口渴前就要勤於補充水分。此外，在室內應善加利用冷氣或電風扇，徹底做好防中暑對策。

日本氣象廳表示，今天西日本與東日本等廣範圍地區受到太平洋高氣壓籠罩的影響，各地氣溫升高。以白天最高溫來看，高知縣四萬十市西土佐37.8度、德島縣美馬市與高知縣山本町37.6度。東京鄰縣埼玉縣、東京的府中市35.5度、山梨縣南部町35.2度。

日本氣象廳預估明天氣溫比今天高。以白天最高溫來看，埼玉縣秩父市可能出現39度高溫。名古屋市、靜岡市、甲府市、埼玉縣熊谷市可能出現38高溫。

日本氣象廳與環境省研判明天民眾中暑的危險性極高，對東京都（除了伊豆與小笠原群島外）、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、茨城縣、群馬縣、靜岡縣等多縣發布「中暑警戒警報」，呼籲民眾盡量不要做激烈運動、避免不必要的外出。在室內不要忍耐熱氣，要適當使用冷氣空調。