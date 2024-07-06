我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：拜登辯論糟 失去民主黨支持、陷信譽危機

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

秘魯北部發現疑4000年前神廟遺址 伴有人祭遺骸

中央社利馬6日綜合外電報導
考古學家在南美洲國家秘魯北部蘭巴耶克省（Lambayeque）薩納區（Zana）的沙丘中，發現一座疑似有4000年歷史的神廟遺跡。（路透）
考古學家在南美洲國家秘魯北部蘭巴耶克省（Lambayeque）薩納區（Zana）的沙丘中，發現一座疑似有4000年歷史的神廟遺跡。（路透）

考古學家在南美洲國家秘魯北部蘭巴耶克省（Lambayeque）薩納區（Zana）的沙丘中，發現一座疑似有4000年歷史的神廟遺跡，和可能作為宗教儀式祭品的人類遺骸。

路透社報導，這處遺址是在以沙漠為主的薩納區發現，距離太平洋不遠，約在秘魯首都利馬（Lima）以北780公里處。

領導這次研究的秘魯天主教大學（Pontifical Catholic University of Peru）考古學家穆羅（Luis Muro）表示：「我們還在等待放射性碳定年結果來確認年代，但從證據來看，這座宗教建物可能出自那段時期的一種宗教傳統，也就是在秘魯北部沿海地帶建造神廟。」

這座建物原本有數個樓層，穆羅的團隊是在牆壁與基座之間發現3具成人骨骸。他說，其中1具骸骨伴有祭品，且可能有用某種亞麻布或衣物包裹。

神廟的其中1面牆上有用高浮雕呈現1個人身鳥首神話人物的圖案。穆羅指出，這種形象設計比前西班牙時期（pre-Hispanic）的查文文化（Chavin culture）還要早。

查文文化出現在西元前900年左右，在秘魯中部沿岸發展超過500年。

上一則

法國會決選7/7登場 兩輪投票制規則及優劣解析

延伸閱讀

習近平會秘魯總統：「錢凱到上海」成共榮之路

習近平會秘魯總統：「錢凱到上海」成共榮之路
會秘魯總統 習近平：使「錢凱到上海」成中秘共榮之路

會秘魯總統 習近平：使「錢凱到上海」成中秘共榮之路
秘魯發生規模7.2強震 震源深度28公里 恐掀3公尺高海浪

秘魯發生規模7.2強震 震源深度28公里 恐掀3公尺高海浪
台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

熱門新聞

以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
以哈戰爭中獲救的以中混血26歲女大生阿加瑪尼6月29日首度對外發聲。（截取自Bring Them Home Now在X影音）

以中混血人質獲救後首發聲 最怕再見不到癌末母親

2024-06-30 15:11
示意圖。Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

中國產品湧入 印尼紡織業爆失業潮員工陷困境

2024-07-01 10:34
芬蘭總統史塔布2日表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要中國願意，就能終結烏俄戰爭的地步。（路透）

俄超依賴中 芬蘭總統：習近平1通電話就能結束俄烏戰爭

2024-07-02 22:22

超人氣

更多 >
四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK
曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死
北美買霜淇淋小費18%起跳 在地人喊話「no tip勇敢點」

北美買霜淇淋小費18%起跳 在地人喊話「no tip勇敢點」