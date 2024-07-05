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東京地鐵司機哼歌 全車廣播…影片瘋傳 網友笑了

中央社東京5日專電
東京地鐵車廂示意圖。美聯社檔案照
東京地鐵車廂示意圖。美聯社檔案照

社群網站X近日流傳一則影片，在東京地鐵副都心線車廂裡，可聽到車內廣播傳來一名男子頗有興致的哼歌聲，推測是司機忘記關麥克風。東京地鐵公關部表示，司機說是為了不打瞌睡而哼歌，要為「可能導致乘客不安」表示歉意。

根據網上這段影片，乘客拍攝的角度朝向地面，可以聽到背景的車內廣播響起男性愉快的歌聲，哼唱著「前進的戰士，勝利的男子」。這是日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的應援歌歌詞。

男子似乎越唱興致越高，整段影片持續1分多鐘。從歌曲開始的10秒左右，還可以聽到「叮」的一聲，似乎在配合歌曲的旋律。

J-CAST新聞報導，這則影片7月2日下午被上傳社群網站X，成為話題。有網友說，「聽了忍不住微笑」、「開車的興致真好啊」、「這麼享受工作，真好」、「總比打瞌睡好吧」。也有不少網友表示理解，認同開車時就是忍不住想要一邊唱歌。

還有乘客說：「我當天就在這輛列車上。那天我有一場很重要的會議，熬夜準備資料，搭車時突然聽到不知道哪裡傳來一陣應援歌聲，感覺充滿元氣，我一下子睜開眼睛、精神抖擻。最終沒有錯過該下車的車站，順利完成談話，都要感謝司機。」

另一方面，也有網友想像司機發現忘了關麥克風的情境，「他如果發現自己忘了關麥克風，臉色一定會瞬間變得慘白」。有人推測，「這司機一定是火腿鬥士隊的球迷」。

東京地鐵表示，那輛列車是7月2日下午1時40分左右，從湘南台站發車，開往川越市站的列車。司機在北參道至新宿三丁目站之間忘記關閉車上麥克風，哼唱的聲音透過麥克風廣播至全列車。

東京地鐵表示，由於地鐵上的乘務員主要在黑暗的地下空間工作，為了保持清醒、避免打瞌睡，會有各自不同的做法，像是用比平時更大的聲音呼叫、不斷改變駕駛姿勢等，這名乘務員則是哼歌，是他自行決定的方式。

東京地鐵表示，雖然公司內規沒有明確禁止在駕駛時唱歌，但「此一事件可能引起乘客不安。儘管列車運行沒受到影響，但對於乘客造成的擔憂和不便，我們深表歉意。今後，我們將把乘客的安全與安心放在第一位，指示駕駛員的基本動作必須徹底、適度」。

至於廣播中傳出的「叮」聲響，則是交通號誌或限速發生變化時，給駕駛員的提示音。

地鐵 社群網站 日本

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