我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業報告重燃降息期望 史指創今年第34次新高

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

大馬破獲撰寫賭博網站程式集團 9中國人涉案

中央社吉隆坡5日專電

馬來西亞警方今天宣布破獲兩起犯罪集團，其設計並撰寫賭博網站與手機應用程式，再高價賣給海外賭博集團，有24人遭逮捕，其中包括9名參與犯罪的中國人。

自由今日大馬（Free Malaysia Today）、陽光日報（Sinar Harian）等大馬英文與馬來文媒體報導，旺沙瑪朱（Wangsa Maju）警區主任拉辛（Lazim Ismail）表示，大馬警方6月27日凌晨先赴位於吉隆坡鬧區敦拉薩路（Tun Razak），查緝以合法公司為掩護的犯罪集團，逮捕15名犯罪嫌疑人，其中有2名中國男子。

他指出，警方當天下午再對另一個犯罪集團展開攻堅行動，成功逮捕9名犯罪嫌疑人，其中包括1男6女的中國人。

拉辛說，這兩個犯罪集團以月薪馬幣5000令吉（約1061美元）到1萬2000令吉僱用中國人與大馬人設計並撰寫賭博網站與手機應用程式，再賣給海外賭博集團。遭逮的9名參與犯罪的中國人均持合法簽證入境。

根據大馬警方調查，犯罪集團都以合法登記公司為掩護，犯罪時間長達半年，表面上從事進出口貿易，卻進行設計並撰寫賭博網站程式等非法行徑，每完成一筆犯罪交易，可獲利至少馬幣5萬令吉。

警方調查表示，犯罪集團員工每週工作5天，還享有社會保險等福利，與一般合法上班族相同，利用合法掩護非法，加大警方查緝難度。另外，警方在兩起行動中共查獲逾百台電腦主機、螢幕、鍵盤與滑鼠等設備。

保險 簽證 中共

上一則

打後勤阻俄軍 烏克蘭無人機襲俄火藥廠

下一則

路透：巴西前總統波索納洛被控侵占 收沙烏地贈珠寶

延伸閱讀

「洗米華」洗黑錢涉賭博罪 澳門終院維持18年刑期

「洗米華」洗黑錢涉賭博罪 澳門終院維持18年刑期
綁架中國人勒贖 菲國黑色產業鏈? 「綁匪可能是警察」

綁架中國人勒贖 菲國黑色產業鏈? 「綁匪可能是警察」
陳美鳳大馬開唱造型百變 5000粉HIGH翻

陳美鳳大馬開唱造型百變 5000粉HIGH翻
中國人經營非法大麻農場激增 疑幕後有黑幫 多州查緝

中國人經營非法大麻農場激增 疑幕後有黑幫 多州查緝

熱門新聞

以哈戰爭中獲救的以中混血、26歲女大生阿加瑪尼（圖左）華裔母親莉奧拉（圖右）2日上午因腦癌逝世。（取自X@thehoffather）

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

2024-07-02 01:10
24歲印度裔女學生考爾日前搭乘澳航客機準備返鄉，未料一登機就倒地身亡。（取材自募資平台GoFundMe）

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

2024-07-02 03:50
許多外國人到澳洲打工度假。示意圖。(路透)

赴澳打工度假苦無工作 驚見台、日年輕人排隊領免費食物

2024-07-04 15:00
以哈戰爭中獲救的以中混血26歲女大生阿加瑪尼6月29日首度對外發聲。（截取自Bring Them Home Now在X影音）

以中混血人質獲救後首發聲 最怕再見不到癌末母親

2024-06-30 15:11
示意圖。Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

中國產品湧入 印尼紡織業爆失業潮員工陷困境

2024-07-01 10:34
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42

超人氣

更多 >
12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？