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賀錦麗或有望取代拜登選總統 印度同鄉村民密切關注

中央社新德里5日綜合外電報導
圖為在印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的村莊土拉森德拉浦蘭（Thulasendrapuram），一名男子在2021年1月20日賀錦麗就職典禮當天高舉照片和分發糖果慶祝。路透檔案照。
圖為在印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的村莊土拉森德拉浦蘭（Thulasendrapuram），一名男子在2021年1月20日賀錦麗就職典禮當天高舉照片和分發糖果慶祝。路透檔案照。

印度南部一個小村莊雖遠在美國華府1萬2900公里外，當地居民卻密切關注副總統賀錦麗（Kamala Harris）是否會取代現任總統拜登，在即將登場的總統大選出戰前總統川普。

賀錦麗的外公一個多世紀前在印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的村莊土拉森德拉浦蘭（Thulasendrapuram）出生。2021年，這座綠樹成蔭的村莊用鞭炮、免費巧克力、印有賀錦麗人像的海報及日曆歡慶她就任副總統。

路透報導，村民透過電視和社群媒體得知來自美國的消息後，這次他們抱持更大的期望。

有消息人士指出，如果拜登（Joe Biden）退選，擁有印度及牙買加血統的賀錦麗是最有可能取代他，參與11月5日美國總統大選的競爭者。然而，拜登稱自己「哪裡也不去」，而盟友相信他能平息選民和捐款者對他精力及心智敏銳程度的憂慮。

村民委員會一名成員卡里亞佩魯馬爾（K. Kaliyaperumal）表示：「隨著她有望競選總統，這次將舉辦更大規模的慶祝活動。」他說，如果賀錦麗獲得提名，村民反應將如同歡慶印度板球隊近日贏得板球世界盃。

賀錦麗5歲時曾造訪土拉森德拉浦蘭，但她成為副總統後還不曾回去過。

土拉森德拉浦蘭約有2000名居民，當地一名店主曼尼卡丹（G. Manikandan）說：「村民期待（賀錦麗）來訪、發表聲明或至少提一下這個村莊，但這並沒有發生。」

寺廟管理人拉瑪南（S.V. Ramanan）則頗富同理心，他表示賀錦麗的家族早在1930年代就離開了土拉森德拉浦蘭，而且她是美國人，或許並不知道村民有多興奮，這是可以理解的。

賀錦麗 印度 拜登

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