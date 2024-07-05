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聯合國：移民穿越撒哈拉沙漠風險增 比地中海更致命

中央社日內瓦5日綜合外電報導
撒哈拉沙漠（Sahara）。路透
撒哈拉沙漠（Sahara）。路透

聯合國難民署等移民相關機構今天發布報告指出，愈來愈多移民和難民踏上穿越非洲朝地中海南岸前進的危險旅程，他們在途中遭到綁架與竊取器官等虐待的風險也日益增加。

路透報導，根據報告，從西非和東非往北穿越撒哈拉沙漠（Sahara）這條陸路路線的死亡人數，是地中海中部海路的兩倍。後者的紀錄較為詳盡，且據信今年已有超過800人在此溺斃。

這份報告的內容奠基於2020至2023年與超過3萬名移民進行訪談。聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）西部及中部地中海特使柯契特（Vincent Cochetel）共同撰寫了報告，他指證詞顯示，活人、死人和病人都被遺棄在沙漠。

柯契特在日內瓦告訴記者：「每個曾穿越撒哈拉沙漠的人，都能告訴你他們有認識的人死在沙漠。沿途發生這樣的暴力，我們不能失去對此感到憤怒的能力。其中一些問題是可以解決的。」他呼籲執行更多保護措施及搜救行動。

國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）也是報告共同作者。報告寫道，與4年前上一份報告相比，如今有更多人踏上穿越撒哈拉沙漠的旅程。

報告引用聯合國難民事務高級專員公署的突尼西亞數據，指出與2020年相比，2023年抵達當地的移民人數增加逾200%。

報告舉出促使移民北上的因素，包括乾旱的沙赫爾（Sahel）部分地區爆發地方衝突、蘇丹內戰、氣候變遷與沿途各地種族歧視加劇。

調查顯示，近1/5移民（18%）表示自己害怕被綁架，愈來愈多人（15%）則恐懼性暴力。柯契特告訴記者，數以百計人淪為器官交易的受害者，他們若非為生存賣出器官，就是被竊取器官。

柯契特說：「民眾大部分時候是遭到下藥，在未經同意的情況下被摘除器官。」

移民 聯合國 種族歧視

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