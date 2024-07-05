北約峰會3大主題：援烏、增強國防、連結亞太

北約秘書長史托騰柏格今天說明下週在美國華府舉行的75週年高峰會3大主題，包括軍援烏克蘭套案、提高盟國防衛能力和連結日韓紐澳4國。歐新社

北約 秘書長史托騰柏格今天說明下週在美國華府舉行的75週年高峰會3大主題，包括軍援烏克蘭 套案、提高盟國防衛能力和連結日韓紐澳4國。對匈牙利總理今訪莫斯科，他強調北約對俄立場一致。

北大西洋公約組織（NATO）將在9至11日舉行高峰會，時值美國總統選舉熱潮、歐洲多國選舉吹起極右風、烏克蘭議題降溫，為這次峰會前景增添許多變數。

秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在今天記者會上表示，對烏克蘭軍事援助的穩定承諾將是這次峰會最迫切的主題。

他希望北約32個盟國領導人能通過對烏軍援的一套方案，包括短期的立即支援空防系統，以及中長期的協助軍事訓練、每年至少捐助400億歐元（約433億美元），並促進盟國分別與烏克蘭達成雙邊軍援協定。

其中，400億歐元的軍援資金估算是基於2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北約盟國平均每年提供烏克蘭武器等軍事支持的數額。史托騰柏格希望以此為最低基準，透過高峰會聲明向烏克蘭提供可預期、可靠的軍援承諾，以遏阻俄國 。

高峰會第2主題是增強盟國的防衛投入，包括提高軍火產業的生產能力、在波蘭建立彈道飛彈基地等。史托騰柏格表示，今年歐洲盟國和加拿大的國防支出成長18％，並已有23個盟國達到北約2014年通過的國防支出占國內生產毛額（GDP）至少2％承諾，「這是歷史性的成就」。

第3主題是全球夥伴關係。今年北約第3度邀請日本、韓國、澳大利亞和紐西蘭領導人參加峰會，史托騰柏格說，從伊朗、北韓提供俄軍無人機和砲彈，中國支援俄國戰爭經濟和微電子等軍民兩用產品，可見安全問題不是區域性而是全球性的。

「極權者越密切連結，我們與印太地區夥伴的密切合作就越重要」，他說，峰會將與亞太四國建立在援烏、資訊安全和新興科技上合作的旗艦計畫。

針對匈牙利總理奧班（Viktor Orban）出訪俄國，史托騰柏格表示奧班此行並不代表北約，只代表自己的國家，他期待高峰會時能與奧班討論訪俄內容，並強調包括匈牙利在內的所有北約盟國都同意，俄羅斯是必須為戰爭負責的一方、必須尊重烏克蘭主權和領土的完整。

此外，美國總統選舉結果可能影響白宮未來對北約的投入和承諾，史托騰柏格指出兩個美國關切的重點。

首要關鍵是「責任分擔」，美國長期抱怨北約盟國對軍事投入不足，史托騰柏格強調如今已有破紀錄的23個盟國達到國防預算承諾；其次，強化與亞太連結，包括共同因應中國問題，他相信這也會證明北約對美國的利益具重要性。