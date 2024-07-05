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準英相施凱爾核心價值觀和魅力都被嫌 但扳倒了保守黨

編譯季晶晶／綜合外電
將成為英國下任首相的施凱爾及其妻維多利亞。（路透）
將成為英國下任首相的施凱爾及其妻維多利亞。（路透）

出口民調顯示，英國有望選出14年來的第一位工黨籍的首相。61歲的施凱爾（Keir Starmer）進入議會不到十年，但政治地位迅速上升，預料7月4日大選結果宣布後，將接替蘇納克入主唐寧街10號，但許多人對他仍知之甚少。

施凱爾1962年出生於倫敦，父親是工具匠，母親是護士。他經常提到自己出身貧寒，拉近與選民的距離。

但他在今年3月之前戴的眼鏡曝露了他與平民的不同之處：那時他戴的是丹麥設計精品Lindberg 6544s，不含鏡片、光鏡框的零售價格大約就要500英鎊（約637.7美元），遠遠超過一般選民可負擔範圍。他現在戴的眼鏡是中規中矩的Garrett Leight Hampton 1001s，售價220英鎊（約280.6美元），帶了酷酷加州風的經典恆久遠款，顯得親切許多。

律師轉戰政治

施凱爾是家裡第一個上大學的人，先在利茲大學主修法律，從牛津大學碩士班畢業後，1987年關始擔任出庭律師，處理過備受矚目的重大案件，包括與石油巨擘殼牌（Shell）和速食連鎖巨擘麥當勞（McDonald’s）的訴訟，以及前英相「鐵娘子」柴契爾夫人下令關閉礦場案。

在前工黨首相布萊爾簽署北愛和平重要里程碑「貝爾法斯特協議」（又稱耶穌受難日協議，Good Friday Agreement）期間，他是人權顧問。

2008年，與妻子維多利亞結婚後一年，他成為英國檢察總長。2014年受勳為爵士，次年當選國會議員，擔任反對黨的移民大臣和脫歐大臣。2020年，他接柯賓的棒子出任工黨黨魁，對黨務進行大刀闊斧的改革。柯賓帶領的工黨在2019年寫下近百年來最悽慘選舉敗績。

親商親改革親歐盟

今年競選時，施凱爾宣稱，趕走保守黨後，工黨將領軍迎來「十年國家復興」。

他的政見包括創建一家新的公營能源公司、縮短國家健康醫療服務（NHS）患者等待就醫的時間、興建新的住屋，並將鐵路服務重新國有化。

但他也將自己定位為堅定的親商派，計劃「創造財富」並成立一檔國家財富基金，以吸引傳統上右傾的選民。他說，「經濟成長和社會公義必須齊頭並進」。

工黨承諾上台後實現五大任務：推動經濟成長、投資綠色能源、改革NHS、讓街頭更安全，以及透過培養新技能來提供「機會」。

2016年公投時支持英國留歐的施凱爾承諾，會改善拙劣拼湊起來的雙邊合作協議。但堅稱英國沒理由重新加入歐盟。

魅力不如民粹領袖

儘管施凱爾提出改革計畫，許多人認為他是建制派人物，不夠有魅力。YouGov今年稍早的民調顯示，他的人氣不如改革黨的法拉吉（Nigel Farage），支持度在年輕選民當中進一步下降。

有批評者質疑他的核心價值，例如，科賓曾遭指控容許黨內反猶太主義滋長，但施凱爾當時不為所動地留在科賓團隊裡，後來才暫停了科賓黨職。還有人指責施凱爾討好商界領袖、放棄取消大學學費等承諾是背叛左翼。

不過，英國政局這幾年來顛簸動盪，保守黨僅2022年就走馬換將搞出三位首相，施凱爾的支持者將他視為象徵穩定的中性人物。

民調 歐盟 石油 施凱爾

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