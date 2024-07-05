英大選保守黨慘輸 國防、司法大臣皆落馬 準首相施凱爾喊改革

工黨大獲全勝，即將成為英國下任首相的黨魁施凱爾稱英國已「準備好改革」。（美聯社）

英國國會當地時間4日投票 改選下議院650議席，根據出口民調 數據顯示，最大反對黨工黨將贏得410席次，大獲全勝，睽違14年重返政權，而工黨黨魁施凱爾 （Keir Starmer）也將成為英國下一任首相。

出口民調預測，工黨將贏得下議院650席中的410席，創下1997年前首相布萊爾（Tony Blair）取得壓倒性勝利418席以來最高。

施凱爾在贏得北倫敦選區的席次後表示，無論選民有無投票給他，他都會為大家服務，稱英國已「準備好改革」，「改變就從現正開始，因為這是你們的民主、社區和未來。你們已經投下手中的一票，現在是我們兌現承諾的時候。」

保守黨則估計僅取得131席，創下黨史上最慘戰果，保守黨多名閣員料將落馬。最新開票結果顯示，保守黨國防大臣夏普 斯（Grant Shapps）和司法大臣查克（Alex Chalk）都確認在各自選區連任失利，分別輸給工黨和自由民主黨對手。

夏普斯從政經驗豐富，任職過能源安全大臣、商業能源與工業策略大臣及內政大臣等。夏普斯在敗選演說中表示，與其說工黨贏得此次選舉，不如說保守黨輸了，稱保守黨考驗傳統選民的耐心，並變得更加肆無忌憚。

自由民主黨預計能拿下61席，而友派民粹領袖法拉吉（Nigel Farage）領導的改革黨料獲13席。

每日郵報、太陽報報導，英國首相、保守黨黨魁蘇納克將於當地時間5日清晨請辭，但會留任至找到接班人為止。

每日電訊報報導，英王查理三世將按慣例任命新首相人選，這次亦是他上任以來第一次任命新首相，料任命將在當地時間5日早上舉行。