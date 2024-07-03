川普宣稱能快速結束烏戰 澤倫斯基：有計畫就說來聽聽

烏克蘭總統澤倫斯基3日向川普喊話，盡速公開終結烏俄戰爭的辦法。（歐新社）

美國前總統川普 一再聲稱自己能迅速終結烏俄戰爭，對此，烏克蘭 總統澤倫斯基 3日表示，倘若川普有辦法，就不該等到11月總統大選後才透露細節。

美國政治新聞網站Politico報導，川普上周在與總統拜登的首輪電視辯論中表示，當選後於明年1月20日就職前，會解決普亭和澤倫斯基之間的戰爭。儘管川普從未公開透露他的計畫，但他再再宣稱，若當選總統，結束戰爭是他的首要任務之一。

澤倫斯基3日在基輔接受彭博資訊採訪時表示，「若川普知道如何結束這場戰爭，他今天就應該告訴我們。因為如果烏克蘭獨立面臨風險，如果我們可能失去國家地位，我們想為此做好準備。」

澤倫斯基說，他想知道11月5日美國大選後，烏克蘭是否依然能獲得美國的強力支持，還是只能自生自滅。

他表示，「他們無法計畫我的生活以及我們人民和孩子的生活。我要傳達的訊息是，如果他們有計畫，可能會因為選舉而不公開，但我認為我們必須提前知道並為此準備。」

川普上周在辯論中表示，他不接受俄羅斯總統普亭的條件。普亭先前表示，如果基輔同意交出莫斯科聲稱擁有主權的烏克蘭東部和南部4個地區，俄羅斯將結束戰爭。

然而，與川普有聯繫的官員和助手透露，川普稱正考慮達成協議，北約承諾不再進一步向東擴張，特別是進入烏克蘭和喬治亞，並與普亭就莫斯科能保留多少烏克蘭領土進行談判。對此，川普競選辦公室拒絕置評。