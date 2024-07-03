目標指向Temu、Shein、AliExpress 歐盟擬取消免稅門檻

（路透）

據外媒報導，歐盟 執行委員會（European Commission）正在擬定計劃，提出取消現行150歐元（約合162美元）免稅門檻的建議，目標指向拼多多海外版Temu、希音（SHEIN）和全球速賣通（AliExpress）等中國跨境電商 的低價商品。

歐委會表示，這些大量的包裹正在考驗海關的極限。但也有官員提出警告，歐委會提出的建議要獲得歐盟成員國同意，可能會遇到困難，因為新制度將大幅增加海關的工作量。

危險物品則是這些跨境電商包裹的另一問題，據歐盟國家報告，2023年危險商品數量較2022年增加一半以上，有超過3,400件，其中化妝品、玩具、電器和服裝是安全問題最多的商品。歐洲玩具工業協會（Toy Industries of Europe）2月時便表示，從Temu上購買的19件玩具，沒有一個符合歐盟標準。

美國之音引述金融時報報導，數據統計顯示，歐盟在2023年進口23億件價值低於150歐元免稅門檻的商品。電商進口量年增一倍以上，4月份貨物量超過35萬件，幾乎相當於每個家庭送貨兩次。

中國跨境電商平台善用各國小額包裹簡化進口程序的規定，讓相關商品免稅且幾乎不受檢查。以美國來說，凡價值低於800美元的包裹得以免稅。2023年約有十億件電商免稅包裹送進美國，年增53%，其中Temu與SHEIN就佔三成。

據華爾街 日報報導，美國國土安全部四月宣布，將加強對進口到美國的小額豁免包裹的審查。此前美國工業團體、工會和兩黨議員也敦促採取取締措施。