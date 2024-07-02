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前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」

攻烏幫凶？歐洲官員曝中國替俄羅斯開發攻擊型無人機

編譯徐榆涵／即時報導
傳中國和俄羅斯公司正在開發一種攻擊型無人機，類似於部署在烏克蘭的伊朗無人機，表明北京可能有意提供致命性軍事援助。圖為俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平。（美聯社）
傳中國和俄羅斯公司正在開發一種攻擊型無人機，類似於部署在烏克蘭的伊朗無人機，表明北京可能有意提供致命性軍事援助。圖為俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平。（美聯社）

彭博資訊引述知情歐洲官員報導，中國和俄羅斯公司正在開發一種攻擊型無人機，類似於部署在烏克蘭伊朗無人機，表明北京可能有意提供致命性軍事援助，此前西方官員警告中國，不要提供這類援助。

知情人士稱，這些公司2023年就合作複製伊朗「見證者」（Shahed）無人機進行會談，並於今年開始開發和測試一個版本，準備運往俄羅斯。他們表示，這些無人機尚未在烏克蘭使用。

向俄羅斯提供「見證者」式攻擊型無人機將標誌著北京深化對俄羅斯的支持，儘管美國及其盟國一再發出警告。

其中兩名官員表示，一些國家認為，向俄羅斯提供用於攻擊目的的無人機將越線變成提供致命性物資援助。一名知情人士稱，美國的評估是，中國正在考慮是否運送完全成品的無人機，但同時正在運送可以改裝成攻擊型無人機的套件。該名知情人士稱，美國仍然沒有得出中國正在向俄羅斯提供致命性援助的結論，但也坦承其他國家可能會有不同解讀。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在聲明中表示，中國不向烏克蘭衝突各方提供武器，並嚴格控制軍民兩用物品出口。

劉鵬宇表示，就烏克蘭危機而言，誰在呼籲對話、爭取和平，誰在煽風點火、煽動對抗，國際社會一目了然。他表示，中方敦促有關國家立即停止火上澆油、停止製造對抗。

俄羅斯國防部和外交部未回覆置評要求。

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