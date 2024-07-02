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巴西大沼澤6月燒毀面積創新高 超過41.1萬公頃

中央社╱聖保羅2日專電
位於巴西中西部的大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火燒毀面積超過41萬1000公頃，創下2012年以來單月新高。(歐新社)
位於巴西中西部的大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火燒毀面積超過41萬1000公頃，創下2012年以來單月新高。(歐新社)

巴西里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）氣象系環境衛星應用實驗室數據顯示，大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火燒毀面積超過41萬1000公頃，創下2012年以來單月新高。

位於巴西中西部的大沼澤是地球上最重要的生物多樣性搖籃之一，面積超過15萬平方公里，是世界上最大的洪泛平原，但人為干擾大幅增加火災發生。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，今年6月大沼澤大火燒毀面積甚至高於9月旱季尖峰的歷史平均燒毀面積40萬6000公頃。2024年迄今受影響面積累積達71萬2075公頃，相當於4.72%的生物群系。

昨天，巴西政府為遏止環境危機而設立的國家森林火災危機辦公室召開第三次會議，環境部長席瓦（Marina Silva）指稱，大沼澤地區的火災主要由人類行為引起，聯邦警察正在調查至少18處起火點的始作俑者。

巴西環境部在新聞記者會上公布數據指出，今年大沼澤地區根據溫度、雨水、濕度和風等因素計算的消防難度比2023年糟糕，極端氣候因素，導致發生過去70年來最嚴重乾旱。

環境部數據還指出，大沼澤燒毀面積中，85.22%屬私人土地，7.07%為原住民土地，4.56%屬聯邦保護單位，1.65%屬州保護單位，1.48%為私人自然資產保護區，只有0.02%屬市政保護單位。

巴西政府和大沼澤所在的南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）政府目前正動員500餘人在至少34處地點開展消防行動。

大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火。(路透)
大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火。(路透)

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