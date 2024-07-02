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以色列又向加薩南部發疏散令 波及約莫25萬人

中央社耶路撒冷2日綜合外電報導
以色列軍方昨天又向加薩走廊南部的甘尤尼斯部分地區和拉法發布疏散令。圖為巴勒斯坦人連夜逃離甘尤尼斯。歐新社
以色列軍方昨天又向加薩走廊南部的甘尤尼斯部分地區和拉法發布疏散令。圖為巴勒斯坦人連夜逃離甘尤尼斯。歐新社

以色列軍方昨天又向加薩走廊南部的甘尤尼斯部分地區和拉法發布疏散令；與此同時，目擊者聲稱，大批民眾正在奔逃；聯合國機構估計，新的疏散令波及約莫25萬民眾。

法新社報導，以軍5月初以來在拉法（Rafah）這個加薩最南端城市發動地面攻勢。攻擊前夕和期間，約莫數以十萬計的民眾已逃離當地。

以軍藉由社群媒體和官方聲明發布疏散警示數小時前，以色列聲稱，20枚「拋射物」自甘尤尼斯（Khan Yunis）射向以色列境內。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的武裝派系聲稱，這起攻擊是他們所為，而以色列已於昨天在拉法發動空襲。

此外，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天估計，自以色列軍方昨天又向加薩南部若干地區發布疏散令以來，約莫25萬民眾受波及。

UNRWA發言人沃特里奇（Louise Wateridge）藉由視訊連線從加薩走廊告訴人在日內瓦的記者：「我們已目睹民眾遷徙、家庭遷徙，民眾開始打包隨身行囊，並試圖逃離這個地區。」

她說，UNRWA「估計這幾道疏散令波及約莫25萬民眾」，並說「我們預料人數將續增」。

沃特里奇告訴法新社，新疏散令涵蓋東甘尤尼斯地區，25萬是UNRWA估計的當地民眾人數。

她說，「我們研判這些民眾幾乎將全數逃離這個地區」，並說UNRWA期盼今天能夠更妥善掌握逃離的人數。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1130702

以色列軍方昨天又向加薩走廊南部的甘尤尼斯部分地區和拉法發布疏散令。圖為巴勒斯坦人...
以色列軍方昨天又向加薩走廊南部的甘尤尼斯部分地區和拉法發布疏散令。圖為巴勒斯坦人連夜逃離甘尤尼斯。歐新社

以色列 加薩 巴勒斯坦

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