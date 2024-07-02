逾93萬人連署彈劾尹錫悅 南韓總統辦公室：不可能成功

南韓總統尹錫悅。路透

南韓 國會請願網站上要求彈劾 總統尹錫悅的連署人數12天內突破93萬人，南韓總統辦公室今天表示，若無明確違法情事，實際上不可能彈劾，並批評政治性彈劾影響國政運作。

南韓國會的請願網站6月20日出現要求即刻彈劾尹錫悅的連署請願，發起連署者列出5大彈劾理由，指控尹錫悅「干涉陸戰隊士兵溺死案調查」、「第一夫人涉貪」、「造成兩韓局勢緊張」、「親日政策」及「未阻止日本排放氚水」

南韓總統辦公室官員今天與媒體談及近日連署人數急速上升的總統彈劾案請願時提到，「現在的狀況似乎是基於政治意圖，持續提及彈劾，無法好好進行國政運作」。

這項請願3天內就達到5萬人連署的同意門檻，已提交國會法制司法委員會，但因仍在連署期間，參與人數至今持續增加，尤其在前南韓國會議長金振杓出版回憶錄中提及尹錫悅曾提出梨泰院 踩踏事件作假可能性後，網站湧入大量民眾連署，至今天下午累計近94萬人。

金振杓27日公開的回憶錄中提到，他在2022年發生梨泰院踩踏事件後，曾在一場活動上與尹錫悅獨處，當時他向尹錫悅表示，在野黨憂心若行政安全部長李祥敏不請辭負責，可能影響2023年度預算案處理；而尹錫悅回覆稱，此事件仍有許多疑點，還無法下任何決定。

金振杓聲稱，在他追問下，尹錫悅表示梨泰院事件無法排除由特定勢力誘導造成的可能性，意指事件是人為故意造成。總統辦公室隨即否認這項指控，堅稱尹錫悅從未說過這種話，譴責金振杓歪曲兩人談話內容。