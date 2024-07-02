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西班牙橄欖油免稅3個月 對抗通膨並鼓勵民眾消費

中央社馬德里2日專電
圖為馬德里超市架上橄欖油。中央社
圖為馬德里超市架上橄欖油。中央社

西班牙政府7月1日起將橄欖油納入適用4%超低增值稅率的第一級民生必需用品，並暫時「免稅」3個月，以對抗通膨、鼓勵民眾消費近年受旱災影響而價格飆漲的橄欖油。

根據西班牙「國家報」（El País），西班牙政府決議將「橄欖油」自本來隸屬的油品類，改納入與牛奶、麵包、麵粉、蔬菜水果、豆類、穀類、起司和雞蛋同屬的「第一級民生必需用品」，自1日開始生效。

第一級民生必需用品平日適用4%「超級減免」增值稅率，為幫助民眾對抗通膨，西班牙政府去年將其稅率調降至0%。減免措施本在今年6月30日結束，政府決議延長至9月30日，10月1日將微調至2%，明年1月1日恢復至4%。

至於油品和麵食類，平時適用10%「一般減免」增值稅率，西班牙政府去年調降至5%，昨天起微調至7.5%，明年1月1日恢復至10%。

也就是說，橄欖油本適用10%「一般減免」稅率，去年起已調降至5%；今年7月1日起改適用4%「超級減免」稅率，並因應減免措施，暫時適用0%免稅率，為期3個月。

不過，西班牙廣播電視公司（RTVE）指出，即使實施免稅，橄欖油仍然名列西班牙家庭購物籃中漲幅最大的產品。根據國家統計局（INE）數據，橄欖油今年5月比去年同期貴了62.8%，比2021年1月貴了198.5%。

西班牙「20分鐘報」（20 minutos）表示，橄欖油被稱為「液體黃金」，一直是西班牙餐桌上無可爭議的王者。但近年來受到旱災影響，價格自2021年1月起連續3年飆漲，導致消費銳減，達到史上最低水準。

西班牙家庭2023年橄欖油消費量為37萬6542公升，比2022年減少4萬3513公升，一年內驟降10.4%，是有史以來最大降幅。每個家庭一年內平均減少購買2.6公升，轉而購買其他較便宜的油品，尤其是葵花籽油。

西班牙預算部表示，橄欖油的免稅措施旨在保護橄欖油業者，並鼓勵民眾多多消費對「健康」有益的橄欖油。

根據西班牙消費者協會計算，這項減稅措施意味著，消費者每購買1公升橄欖油可省下0.35到0.75歐元（約0.38到0.81美元）。

記者在7月1日前、後走訪超市，發現價格果然有差，譬如1瓶1公升裝的「西班牙女子」（La Española）牌特級初榨橄欖油，從13.95歐元調降至13.29歐元，雖可「微」省，但對許多家庭來說，仍屬於貴桑桑的「奢侈品」。

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