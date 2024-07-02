荷蘭前情報局長就任總理 誓言實施最嚴格移民政策

荷蘭前情報與安全總局（AIVD）局長史庫夫（Dick Schoof，左）今天終於從執政14年的呂特（Mark Rutte，右）手中接下總理職位，成為新任總理。歐新社

在荷蘭國王亞歷山大見證下，前情報與安全總局（AIVD）局長史庫夫今天宣誓就職，成為荷蘭新任總理。他將帶領右翼聯合內閣，實施該國「有史以來最嚴格」的移民 政策。

法新社報導，荷蘭極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）去年大選成最大贏家，震驚歐洲和世界，但組閣過程艱困。在大選勝利223天後，史庫夫（Dick Schoof）今天終於從執政14年的呂特（Mark Rutte）手中接下總理職位。

為了使艱難的組閣談判順利進行，懷爾德斯不得不擱置擔任總理的野心，因為一些參與組閣的政黨認為，他的反穆斯林和疑歐言論過於極端，無法領導荷蘭。

最終4個組閣的政黨同意，其領導人將不會在政府任職，折衷選擇67歲、過去曾領導荷蘭特勤機構的史庫夫出任總理。

史庫夫今天在豪斯登堡（Huis ten Bosch Palace）向荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）介紹他的部長們，部長們分別上前宣誓效忠國王和憲法。

他在社群平台X寫道：「為了安全、公正、人人享有社會保障的荷蘭。我主張管制移民、展開對話、做出選擇，並說明清楚。你們可以信賴我。」

史庫夫誓言要「果斷地」實行聯合內閣計畫，落實「有史以來最嚴格的庇護 入境政策，以及最全面的移民管制方案」。