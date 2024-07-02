日本小林製藥紅麴案 逾2000人求診近500人住院

小林製藥。（歐新社）

3月傳出有消費者服用日本 小林製藥含紅麴成分保健食品後健康受損。日本厚生勞動省今天公布，截至6月30日，與小林製藥紅麴保健食品有關的求診案例逾2000人，其中492人住院。

日本TBS電視台報導，厚生勞動省今天表示，截至6月30日，服用日本小林製藥含紅麴成分保健食品後健康受損、到醫療機關求診者共2221人。

針對此案，厚生勞動省過去公布的住院人數僅限因腎臟病住院人數，後來得知還有201人因腎臟病以外的疾病住院，總計492人住院。

不過，當局還在調查這些曾住院或仍住院者，是否都曾實際服用小林製藥含紅麴成分保健食品。

厚生勞動省6月28日公布，疑似與小林製藥紅麴保健食品有關的死亡案例新增76人，已下令小林製藥調查。

厚生勞動大臣武見敬三說，厚勞省將確實管理，促使小林製藥儘速調查。他表示，若有必要，厚勞省考慮直接進行調查。

日本腎臟協會調查發現，許多人服用小林製藥旗下含紅麴成分保健食品後，出現「范康尼氏症候群」（Fanconi syndrome）。症狀包括腎臟中的腎小管功能衰弱，導致無法吸收維持身體機能的必要物質，出現倦怠感、脫水等健康問題。

小林製藥6月28日表示，之前宣布的5名死亡案例中，其中一人經調查後得知，並未服用含紅麴成分保健食品。