我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：拜登辯論表現不佳讓川普順勢延後公布副手

中使館：1中國公民在菲國遭綁架撕票 另1為美籍華人

印度北方邦宗教集會發生踩踏事件 媒體稱至少107人死亡

編譯周辰陽／即時報導
印度一場宗教集會發生踩踏事故，家屬在醫院外哀悼遇難者。(美聯社)
印度一場宗教集會發生踩踏事故，家屬在醫院外哀悼遇難者。(美聯社)

印度北部的地方官員2日表示，一場宗教集會發生了踩踏事件，印度斯坦時報指出，至少已有107人喪生。

BBC跟衛報報導，這起事件發生在德里東南140公里，地點是北方邦哈特拉斯（Hathras）一場名為「Satsang」的印度教宗教活動。縣行政官庫瑪爾（Ashish Kumar）說，醫師已經向他報告了近50至60人死亡的數字。

據報導，死者包括超過20名女性，仍在查明身分。庫瑪爾表示，已經成立一個高級委員會進行調查，「政府機構的首要重點是要為傷者跟死者的親人提供一切可能的幫助」。

目前尚不清楚導致踩踏事件的原因，BBC指出，人群當時聚集在一個村落，參加慶祝印度教神祇濕婆神的活動。印度斯坦時報則報導，當時一名宗教傳教士正在專門搭建的帳篷，向追隨者發表講話。警方指出，初步認定，看起來是會場內的窒息狀態導致參加「Satsang」的民眾不適。人們隨後開始奔跑，引發踩踏。警方表示，活動期間的氣候非常炎熱與潮濕。

事故現場影像正在網上流傳，PTI通訊社分享的一隻影像可見傷者正被帶到醫院接受治療。另有一些影像顯示，皮卡、嘟嘟車跟摩托車都在運送傷者前去就醫。BBC看到的一隻影像則顯示，一家當地醫院門口留下了幾具遺體，親屬則在高聲呼救。

鄰縣埃塔（Etah）的官員普拉卡什（Satya Prakash）指出，驗屍的程序已經展開，此事正在調查中」。政府醫護人員表示，擔心死亡人數可能繼續上升。

印度 教宗 特拉斯

上一則

烏克蘭本月可望獲供F-16 俄軍稱打擊潛在存放基地

下一則

亂流事件頻傳 歐洲航空客機遇強烈亂流 緊急迫降巴西釀40傷

延伸閱讀

印度婚禮排場僅次中國 產業規模1年1300億美元

印度婚禮排場僅次中國 產業規模1年1300億美元
印度博愛座爭議少 搭車亂秀恩愛易招惹眾怒

印度博愛座爭議少 搭車亂秀恩愛易招惹眾怒
微軟、亞馬遜挹注 印度拚當AI重鎮

微軟、亞馬遜挹注 印度拚當AI重鎮
路透：印度官方針對增加中國鋼鐵進口量展開談判

路透：印度官方針對增加中國鋼鐵進口量展開談判

熱門新聞

網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
一架波音737-800機型的全日空航機，在飛行經過和歌山縣上空時，突發機艙內氣壓異常下降的狀況，總計造成乘客等11人身體不適。圖為全日空波音客機示意圖，非事發客機。(路透)

全日空波音客機突發機艙氣壓異常 11人身體不適

2024-06-26 09:03
部分中國公司，例如上汽集團，藉由合資企業在印度拓展業務。但印度傳出這幾年嚴審陸籍技術人員的簽證。（路透）

中國籍技術員申請不到簽證？印度產業：拖慢中國加一、害到外商

2024-06-27 03:42
美國太空部門表示，一枚俄羅斯衛星昨晚在太空軌道爆炸，並解體成逾百碎片，迫使國際太空站上的太空人尋找掩蔽。圖為國際太空站資料圖片。(美聯社)

俄衛星國際太空站附近爆炸 太空人急找掩蔽

2024-06-27 11:34
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40
日本NHK報導，一名日籍商人在義大利烏迪內市為幫助遭一群人施暴的男子，反而被毆成傷，送醫3天後死亡。（路透）

目睹義大利男遭圍毆 日籍商人見義勇為反被襲擊倒地 搶救3天宣告不治

2024-06-27 04:51

超人氣

更多 >
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量

好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量
才創紀錄…張信哲唱一半突喊卡 揭內幕：丟臉丟到鳥巢

才創紀錄…張信哲唱一半突喊卡 揭內幕：丟臉丟到鳥巢
重要通知 中國駐美使領館轄區調整

重要通知 中國駐美使領館轄區調整
他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師