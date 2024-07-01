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兩國方案現曙光？內唐亞胡私下態度轉變 不排除自治政府基層管理加薩

編譯盧思綸／即時報導
以色列知情官員透露，總理內唐亞胡私下態度有所轉變，不排除由巴勒斯坦自治政府「基層人員」協助治理戰後加薩。（路透）
以色列知情官員透露，總理內唐亞胡私下態度有所轉變，不排除由巴勒斯坦自治政府「基層人員」協助治理戰後加薩。（路透）

若干以色列知情官員透露，總理內唐亞胡私下態度有所轉變，不排除由巴勒斯坦自治政府「基層人員」協助治理戰後加薩

過去數月，總理內唐亞胡辦公室一直公開反對在加薩戰後計畫納入巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）治理可能，而兩名以色列官員表示，這項命令嚴重妨礙制定具體計畫的進程。

內唐亞胡上周接受「第14頻道」（ Channel 14 Television）才喊話不會允許巴勒斯坦在加薩建國，同時表示「還沒準備好把加薩給巴勒斯坦自治政府」。

不過，以色列時報援引三名知情官員報導，內唐亞胡私下態度有所轉變，向國內右派表示，有意在取得周邊鄰國支持下，在加薩建立「民間行政組織」，並且可能交由「巴勒斯坦基層人員」（local Palestinians）掌理。

兩名以色列和一名美國官員上周亦證實，內唐亞胡高級幕僚私下得出結論，如果以色列希望戰後交由民間人員管理加薩事務，那麼與巴勒斯坦自治政府有關聯的個人是以色列唯一可行的選項。

一名以色列安全官員說，「巴勒斯坦基層人員」是以色列對「巴勒斯探自治政府轄下個人」的代號。

另一名以色列官員也提到，內唐亞胡開始區分自治政府領導高層，如主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），和「較低層級」的人員，這些基層人員多半已經在加薩機構服務，適合運作加薩民間事務。

可是，讓阿巴斯在以色列拒絕兩國方案的前提下授權底下官員和機構辦事的可能性極小。

不過，第二名以色列官員解釋，內唐亞胡依舊反對加薩控制權交由「現行巴勒斯坦自治政府」，但是倘若自治政府實施重大改革，大幅解決約旦河西岸的恐怖主義煽動問題，內唐亞胡可能會在兩國方案上更有彈性。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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