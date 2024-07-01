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亂流事件頻傳 歐洲航空客機遇強烈亂流 緊急迫降巴西釀40傷

編譯徐榆涵／即時報導
西班牙歐洲航空公司一架波音787-9夢幻客機，1日從西班牙馬德里飛往烏拉圭首都蒙得維多途中遇上強烈亂流，緊急迫降巴西機場，造成至少40名乘客受傷。（路透）
西班牙歐洲航空公司一架波音787-9夢幻客機，1日從西班牙馬德里飛往烏拉圭首都蒙得維多途中遇上強烈亂流，緊急迫降巴西機場，造成至少40名乘客受傷。（路透）

西班牙歐洲航空公司（Air Europa）一架波音787-9夢幻客機，1日從西班牙馬德里飛往烏拉圭首都蒙得維多途中遇上強烈亂流，被迫緊急降落巴西東北部的納塔爾國際機場（Natal international airport），至少40名乘客受傷送醫。

這架載有325名乘客的UX045航班，於當地時間6月30日晚間11時57分離開馬德里，未料7月1日凌晨2時32分，因遇上強烈亂流，向巴西機場請求緊急迫降。

據了解，客機降落後，至少40名乘客被送往納塔爾的醫院，傷者有人骨折、頭部受傷或臉部和胸部受傷，截至1日下午，至少還有4人在醫院治療。

歐洲航空公司在社群平台X發聲明指，該航班因遇到強烈亂流並出於安全原因，改道納塔爾，並指7名乘客因不同程度的傷勢需要救治，另有多名乘客受輕傷。

納塔爾公共衛生部門表示，這40名來自西班牙、烏拉圭、以色列、德國和玻利維亞的40名在國立醫院接受治療，其中大多數人皆已出院。

歐洲航空公司表示，未受傷乘客已被轉移至距離納塔爾255公里的雷西非市（Recife），他們將在此過夜，接著前往原定目的地蒙得維多。

新加坡航空一架客機5月從倫敦飛往新加坡途中遭遇亂流，緊急迫降曼谷，造成1死數十人受傷；一周後，卡達航空一架由杜哈飛往愛爾蘭都柏林的波音787客機，在土耳其上空遇到亂流，劇烈顛簸造成機上8名乘客送醫，所幸最後安全降落。

科學家表示，由於氣候危機，雷達無法測測的晴空亂流正變得愈加頻繁。

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