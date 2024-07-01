以色列猛攻加薩 哈瑪斯盟友稱對以邊境發射火箭

圖為上月29日以色列軍車撤出加薩走廊南部拉法市後，巴勒斯坦人在營地檢查帳篷。

「巴勒斯坦 伊斯蘭聖戰組織」宣稱對以色列 發動火箭襲擊後，以軍今天猛攻加薩 走廊南部主要城市，加薩走廊各地持續進行激烈砲擊與交戰。

法新社報導，以軍表示今天上午至少有20枚火箭，是從加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Yunis）地區向以色列邊境社區發射。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）旗下武裝團體「聖城旅」（al-Quds Brigades）指出，火箭瞄準坐落加薩走廊邊境附近的以色列社區，是為了報復以方「對我們巴勒斯坦人民所犯下的罪行」。聖城旅在以哈戰爭中與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）並肩作戰。

根據以色列軍方，大部分火箭遭到攔截，沒有人員傷亡通報，且砲兵部隊正在「砲轟開火源頭」。

在加薩走廊其他地方，目擊者與民防機構通報，以色列空襲南部城市拉法（Rafah）的南部地區，以及中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營等地。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）承認以軍陷入「艱困戰鬥」後，目擊者通報，以色列戰車持續對加薩市（Gaza City）舒賈亞（Shujaiya）地區開火，當地戰事已打到第5天。

以色列軍方提到，部隊在攻擊舒賈亞的戰鬥中「消滅數名恐怖分子」，空襲也在當地導致「約20名」激進分子身亡。