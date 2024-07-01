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雷朋領軍扭轉「有毒」形象 法「國民集會黨」後來居上

編譯潘勛／即時報導
法國議會第一輪投票，極右派的「國民集會黨」大勝， 圖為該黨的實際黨魁雷朋(左)與名義黨魁巴德拉。(美聯社)
法國議會第一輪投票，極右派的「國民集會黨」大勝， 圖為該黨的實際黨魁雷朋(左)與名義黨魁巴德拉。(美聯社)

法國6月30日國會下議院(National Assembly)選舉，第一輪投票初步結果顯示極右派的「國民集會黨」(National Rally)大勝，法國政治激烈轉向，固然證明老牌政黨急劇衰退，但也證明國民集會黨轉型成功，由粗魯固執、本在政治邊緣的政黨，變成強大政黨；究其原因，在黨的實際黨魁瑪琳·雷朋(Marine Le Pen)戰略縝密，改變黨的形象及擴大支持者，不再侷限於基本盤。

「inews」報導，雷朋2017、2022年兩度與總統馬克宏(Emmanuel Macron)在總統決選中對壘。2011年她由其父尚-馬希·雷朋(Jean-Marie Le Pen)接下當時還稱國民陣線黨(Front National)的黨魁時，該黨還等同仇外、反猶太、否認納粹大屠殺的代名詞。

老雷朋1972年創黨，他發言煽風點火，包括把納粹大屠殺稱為「歷史小事」，該黨與極端主義掛勾，以至於一直處於政治邊緣。雷朋承認，黨要想在法國政壇變得舉足輕重，就得一改有毒形象。

雷朋動手，執行「排毒」策略，目標在重新打造該黨，成為更讓人能接受的右派選擇，包括2015年把重彈反猶太論調的父親開除黨籍、2018年改黨名為國民集會黨，讓黨的政見變溫和。

國民集會黨此後專注於民族主義、經濟保護主義、法律與秩序，同時淡化過去露骨的種族歧視及反猶太言行。2022年她第三次出馬角逐總統時，她甚至揚棄以往對歐元的仇視，改而專注於基本民生議題。

28歲的名義黨魁巴德拉(Jordan Bardella)對國民集會黨的轉型至關重要。他身為雷朋的副手、黨的總理候選人，嫻熟年輕人及媒體，他能崛起證明雷朋致力於改變黨的魅力。巴德拉是義大利移民之子，強調本土議題、安全，以及經濟民族主義，在受苦於產業式微、高失業率領域的選民當中獲得迴響。

巴德拉矢言要對伊斯蘭發動「文化戰爭」，由歐盟取回數十億歐元，大量減少合法及不合法移民，假如自己主掌政府還要把犯罪外國人遞解出境。

馬克宏的政策及政治操作也幫了國民集會黨的大忙；他在國民集會黨於歐洲議會選舉獲勝後，決定解散國民大會，快速改選，這項豪賭顯然結果事與願違。許多法國選民雖仍不信任國民集會黨，但也認為馬克宏態度傲慢自大。

馬克宏 猶太 納粹

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