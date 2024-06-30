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馬克宏凶多吉少 法國會首輪選舉 極右34%得票率輾壓對手

編譯盧思綸／即時報導
法國國會首輪選舉30日登場，最新出口民調顯示，極右派國民聯盟可望拿下34%選票，大幅領先馬克宏復興黨的22%得票率。圖為國民聯盟領袖瑪蘅．雷朋30日在首輪初步開票後向媒體發言。（路透）
法國國會首輪選舉30日登場，最新出口民調顯示，極右派國民聯盟可望拿下34%選票，大幅領先馬克宏復興黨的22%得票率。圖為國民聯盟領袖瑪蘅．雷朋30日在首輪初步開票後向媒體發言。（路透）

法國國會首輪選舉30日登場，最新出口民調顯示，極右派「國民聯盟」（National Rally）可望拿下34%選票，大幅領先總統馬克宏所屬的中間派「復興黨」（Renaissance），馬克宏剩下的第二任期恐凶多吉少。

路透指出，根據Ipsos,、Ifop、OpinionWay與Elabe等多家出口民調顯示，瑪蘅．雷朋（Marine Le Pen）的國民聯盟得票率約34%，馬克宏的復興黨則為22%，位列第3；由左翼政黨聯合組成的「新人民陣線」（New Popular Front）則以29%得票率拿下第2。

6月初，國民聯盟在歐洲議會選舉中躍居首位，而馬克宏復興黨領導的中間聯盟僅得第2，且差距甚遠。隨後馬克宏破天荒解散國會、提前改選。

如今馬克宏恐將面臨朝小野大的局面，導致剩餘任期與極右派共治，難以通過部分法案，可能造成空轉。

紐約時報報導，國民聯盟長期是許多法國人眼中的棄兒，現在卻前所未有地接近掌權。雷朋一直努力洗刷種族主義和反猶太主義著稱的政黨形象，而選民對不斷增加的物價、移民問題以及對馬克宏的憤怒等，在在增加國民聯盟的贏面。

法國將在7月7日舉行第2輪投票，屆時國民聯盟若取得絕對多數席次，將掌握總理大位。

馬克宏 民調 紐約時報

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