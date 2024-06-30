法國會首輪選舉 出口民調：國民聯盟得票率34%居首

法國巴黎立法選舉第一輪取得部分結果後，反對極右翼國民聯盟的民眾在共和廣場抗議。(路透)

法國今天進行國會下議院國民議會選舉首輪投票 ，出口民調 指出，極右翼的國民聯盟成為最大贏家，得票率約34%，總統馬克宏 的中間派聯盟得票率僅約21%，在3大黨團之中敬陪末座。

法國數間民意調查機構的出口民調顯示，「國民聯盟」（RN）得票率為34.5%，左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）得票率介於28.5%至29.1%。

馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的中間派「同在」（Ensemble）聯盟，得票率預估介於20.5%至21.5%。

法新社報導，但目前尚不清楚瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的國民聯盟，能否在7月7日第2輪投票贏得新一屆國民議會（National Assembly）的絕對多數席次並掌握總理大位。

馬克宏今天透過聲明呼籲，要在第2輪投票中建立「廣泛」的聯盟來對抗極右翼。

瑪琳．雷朋今天則表示，選民需要在第2輪投票給予國民聯盟絕對多數席次，以便讓黨魁巴德拉（Jordan Bardella）能夠出任總理。

馬克宏於本月9日宣布解散國會並提前選舉，總計577個席次的國民議會，過半數需要289席。

民調機構Elabe預估今天首輪投票的最終投票率高達67.5%。2022年國民議會選舉首輪投票的投票率僅47.5%。